Ngày 23/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác đã đã tới thăm, tặng quà Trường Trung học và Tiểu học cơ sở Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Cùng tham dự với đoàn công tác có ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Trường Trung học và Tiểu học cơ sở (TH&THCS) Ngọc Chiến được thành lập vào tháng 8/2026 trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Ngọc Chiến và Trường THCS Ngọc Chiến. Hiện nhà trường có 67 lớp với hơn 2.100 học sinh và hơn 120 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức dạy học tại điểm trường trung tâm, 2 phân hiệu và 9 điểm trường lẻ cấp Tiểu học trải rộng tại các bản, điểm xa nhất cách trung tâm 16 km.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Do địa hình miền núi phức tạp, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa và mùa đông; sau sáp nhập, cơ sở vật chất của trường vẫn thiếu đồng bộ, chưa có đầy đủ phòng học bộ môn, phòng chức năng, sân chơi bãi tập và trang thiết bị dạy học.

Từ thực tế trên, nhà trường kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, ưu tiên xây dựng nhà hiệu bộ tại điểm trường trung tâm để phục vụ công tác quản lý, điều hành; bổ sung phòng học bộ môn, phòng chức năng và trang thiết bị đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, đầu tư sân chơi, bãi tập, nhà thể thao đa năng tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho học sinh. Nhà trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận công nghệ thông tin và ngoại ngữ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng biểu dương nỗ lực vượt khó của thầy và trò trong việc duy trì dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số và quan tâm chăm lo học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các bậc phụ huynh đối với sự nghiệp giáo dục của xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục và các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng nhà trường; chủ động rà soát nhu cầu thực tế, xác định những khó khăn, nhiệm vụ ưu tiên, cân đối và huy động các nguồn lực phù hợp, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và nguồn lực xã hội để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các công trình phục vụ hoạt động giáo dục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tâm huyết của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

“Tôi mong là tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và chủ động đổi mới công tác quản lý và công tác giáo dục, và tiếp tục ứng dụng công nghệ cũng như là chuyển đổi số để làm cho quá trình dạy và học được hiệu quả hơn. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương và thực sự là nơi mà các em học sinh được học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nói.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã trao quà và tặng tivi cho Trường TH&THCS Ngọc Chiến; trao 400 áo ấm, 400 đầu sách về giáo dục tài chính; tặng 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 1 học sinh mồ côi; tặng quà thân nhân các gia đình liệt sỹ. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cũng chuyển trao 2 suất quà cho người có uy tín của xã.

* Một số hình ảnh của đoàn công tác

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao áo ấm cho học sinh.

Bà Từ Thị Kim Thanh, thành viên Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trao quà cho các học sinh.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội nhận đỡ đầu em Thào A Kỷ, sinh năm 2016 là trẻ mồ côi cả bố và mẹ hiện đang ở với ông bà tại bản Pú Dảnh.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội lên trao tặng Ti vi cho Trường TH&THCS Ngọc Chiến.

Bà Nguyễn Thu Hường, Giám đốc Công ty tài chính TNHH Home Credit Việt Nam tặng áo ấm cho nhà trường.

Đoàn công tác thăm, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Đoàn công tác thăm một số mô hình kinh tế, du lịch tại xã Ngọc Chiến.