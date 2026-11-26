Cử tri đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, viên chức cơ sở, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị sớm ban hành thông tư mới thay thế quy định về nhân lực y tế cơ sở không còn phù hợp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời có cơ chế bố trí nhân lực theo quy mô dân số, số điểm trạm cần duy trì và luân chuyển, hỗ trợ bác sĩ từ tuyến trên về trạm y tế xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tiếp xúc cử tri các xã Phát Diệm, Kim Sơn, Quang Thiện, Chất Bình, Lai Thành, Định Hóa, Bình Minh, Kim Đông.

Cử tri cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại, phụ gia thực phẩm không được phép trong sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm, đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển các kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng.

Đề cập đến an toàn thực phẩm, nội dung được cử tri quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là vấn đề cấp thiết, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng dân số, niềm tin của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, cam kết quốc tế và hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, Quốc hội quyết định xem xét dự án luật qua hai kỳ họp nhằm bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung được nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng cho biết, định hướng quan trọng trong quá trình hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm là tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi, làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Từ khi dự thảo được trình Quốc hội đến khi chính thức được thông qua ngày 21/11, cơ quan chủ trì đã lắng nghe, tiếp thu, giải trình với tinh thần trách nhiệm và cầu thị cao.

Quan điểm xuyên suốt là mở rộng cơ hội cứu sống người bệnh nhưng không đánh đổi sự an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người hiến, phát huy giá trị nhân văn của việc hiến tặng trên nền tảng một hành lang pháp lý chặt chẽ, công bằng và minh bạch.

Nhấn mạnh vai trò của việc tổ chức thực thi pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Quốc hội ban hành luật không chỉ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật mà quan trọng hơn là bảo đảm các quy định được thực thi hiệu quả trong đời sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.