Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ chào mừng Đại sứ Jennifer Wicks cùng đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ đến thăm Nhà Quốc hội nhân dịp Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực; tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ổn định, lâu dài, thực chất và cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng chúc mừng Hoa Kỳ tổ chức thành công bầu cử giữa kỳ. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của các Nghị sĩ lưỡng đảng thuộc cả Thượng viện, Hạ viện đối với việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có các vấn đề như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: “Ở trong tổng thể quan hệ hai nước thì quan hệ kênh nghị viện có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Quốc hội khóa 16 tiếp tục coi trọng việc tăng cường quan hệ với Quốc hội Hoa Kỳ. Hoan nghênh hai bên đã duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, các nghị sĩ, các cơ quan chuyên môn và các trợ lý nghị sĩ như đã thực hiện trong thời gian vừa qua”.

Nhấn mạnh hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Đại sứ Jennifer Wicks cho rằng, quan hệ hai nước đã phát triển vượt bậc, trong đó hoạt động giao lưu, trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai nước giữ vai trò then chốt giúp duy trì đà phát triển này: “Hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia và mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển vượt bậc trong suốt hơn 30 năm qua. Việc giao lưu trao đổi giữa cơ quan lập pháp của hai quốc gia đóng vai trò then chốt trong việc duy trì đà phát triển quan hệ”.

Đại sứ Đại sứ Jennifer Wicks cũng bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu của Quốc hội Việt Nam dành cho các đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ sang thăm, coi đây là minh chứng cho sự quan tâm mạnh mẽ và ngày càng gia tăng của Quốc hội Hoa Kỳ đối với việc củng cố quan hệ song phương.