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Phó Chủ tịch Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN&MT

Thứ Bảy, 12:45, 31/10/2026
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VOV.VN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

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Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan. (Ảnh: Cao Thắng)

Bà Nguyễn Thị Loan 51 tuổi, quê quán xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; có trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp, kỹ sư Quản lý đất đai; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Loan từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, Bí thư Huyện ủy Phú Bình (cũ).

Tháng 3/2025, bà Nguyễn Thị Loan được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Tháng 4/2026, được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 2075/QĐ-TTg, việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực kể từ ngày ký.

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Thái Nguyên khởi công 6 dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 29/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong 6 dự án, công trình hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (4/11/1831 – 4/11/2026) với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.

PV/VOV.VN
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