Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh.

Đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Báo cáo tại Ngày hội, ông Diệp Văn Bảo, đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn Bến Huyện cho biết, từ 9 hộ gia đình đầu tiên đến khai phá vào đầu thế kỷ XIX, đến nay thôn đã phát triển thành cộng đồng với 366 hộ, 1.639 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó phần lớn là đồng bào Sán Dìu.

Trên tinh thần đoàn kết, người dân trong thôn tích cực phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả lợi thế 286 ha cây ăn quả, với cây vải thiều là chủ lực; đồng thời gìn giữ nghề làm mỳ gạo truyền thống, mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ và xuất khẩu lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Ninh

Năm 2026, tổng thu nhập toàn thôn ước đạt hơn 99 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 61 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn 5 hộ, chiếm 1,36%. Đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao, 95% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", thôn được công nhận "Thôn văn hóa tiêu biểu".

Đặc biệt, Chi hội Bảo tồn tiếng nói và bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu được duy trì hiệu quả, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc như hát Soọng cô, gói bánh chưng gù.

Giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lời thăm hỏi thân thiết tới cán bộ và nhân dân thôn Bến Huyện, xã Nam Dương.

Đồng chí nhấn mạnh, từ nhiều năm nay, kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 đã trở thành Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, là dịp để mỗi người thêm gắn bó với cộng đồng, mỗi cộng đồng thêm trách nhiệm với quê hương, đất nước; cùng xây dựng thôn, làng, khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Ngày hội năm nay càng có ý nghĩa hơn khi được gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng và Nhà nước đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP hai con số, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược. Cùng với đó quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cả nước đã xây dựng, trao tặng 334.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sĩ, tổ chức an táng trang trọng, chu đáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu

Đánh giá cao những kết quả thành phố Bắc Ninh và thôn Bến Huyện đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, những thành quả đó cho thấy khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi người dân cùng chung sức, đồng lòng thì dù việc khó đến đâu cũng có thể thực hiện thành công.

Đặc biệt, được hòa mình vào không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Dìu tại Ngày hội, ông Đỗ Văn Chiến mong muốn bà con tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; gìn giữ tiếng nói, phong tục thờ cúng tổ tiên, nền nếp gia phong; truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa đặc sắc như làn điệu Soọng cô, các bài thuốc nam và những món ăn truyền thống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, việc bảo tồn bản sắc văn hóa phải xuất phát từ ý thức tự thân của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng. "Giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta phải xuất phát từ yếu tố tự thân, mình giữ cho mình chứ không thể nhờ ai giữ hộ mình".

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; quan tâm tạo điều kiện để con em được học hành đến nơi đến chốn. Trong đó, cần chú trọng học tập, tiếp cận công nghệ số để hòa nhập và phát triển.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng lãnh đạo thành phố tặng hoa và trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn và bà Nguyễn Thị Hương Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu

Cùng với đó, bà con cần chung tay bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, an toàn, chủ động phòng, chống dịch bệnh; đồng lòng xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu, phấn đấu mọi gia đình đều có cuộc sống ổn định, đủ đầy.

Khẳng định Đảng luôn xác định "dân là gốc", nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa đặc sắc và sự đồng lòng của người dân, thôn Bến Huyện sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, trở thành hình mẫu về khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc của thành phố Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao hoa và quà tặng khu dân cư Bến Huyện; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn trao quà tặng khu dân cư. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cũng trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, nghệ nhân tiêu biểu và 94 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm hỏi động viên bà con nhân dân trong việc sản xuất sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dâng hương, trồng cây lưu niệm tại đình thôn Bến Huyện; tham quan khu trưng bày trang phục dân tộc Sán Dìu, các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương.