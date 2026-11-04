Phó Thống đốc NHNN: Sẽ tiếp tục chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ sáng 4/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà nhận định, nền kinh tế trong nước luôn có nhu cầu vốn ở mức cao. Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, lạm phát tăng khiến nhiều ngân hàng trung ương chủ chốt phải tăng lãi suất, mặt bằng lãi suất trong nước đã phải chịu áp lực rất lớn và thường xuyên.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà thông tin tại họp báo

Trước tình hình đó, ngay trong tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để triển khai đồng bộ các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm 0,5%/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết mới và giảm từ 1,5 - 2%/năm đối với lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Theo Phó Thống đốc, sau một thời gian triển khai, thị trường đã ghi nhận những kết quả tích cực. Về lãi suất niêm yết, khối ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng nước ngoài cơ bản đã giảm phổ biến ở mức 0,5%/năm đối với các khoản tiền gửi mới kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng giảm từ 0,5 - 0,7%/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết. Đây là tiền đề quan trọng để các tổ chức tín dụng có cơ sở điều chỉnh giảm lãi suất cho vay.

Đối với lãi suất thực tế, số liệu thống kê đến cuối tháng 10 cho thấy, lãi suất huy động của các khoản tiền gửi mới đã giảm khoảng 0,4% so với giữa tháng 10. Lãi suất cho vay phát sinh mới cũng giảm từ 0,2 - 0,5%. Đặc biệt, đã có trên 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên với mức giảm từ 1,5 - 2%/năm.

Để tiếp tục hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, bên cạnh việc cung ứng vốn qua các nghiệp vụ hằng ngày như tái cấp vốn hay hoán đổi ngoại tệ ngắn hạn, ngày 3/11, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ sang VNĐ với kỳ hạn 6 tháng. Biện pháp này giúp các ngân hàng thương mại có thêm nguồn vốn dài hơi và thanh khoản để góp phần giảm lãi suất, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng trong quý IV và cả năm.

Về định hướng điều hành thời gian tới, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Mục tiêu xuyên suốt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành thanh khoản chủ động để cung ứng nguồn vốn cho thị trường, hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất. Tỷ giá cũng sẽ được điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến quốc tế và cung cầu trong nước.

Đối với định hướng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến trong 2 tháng cuối năm, đảm bảo dòng vốn đi đúng mục tiêu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận vốn vay.

Về vấn đề lãi suất, Phó Thống đốc khẳng định: "Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất cả huy động và cho vay. Sẽ có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước". Đồng thời, cơ quan điều hành cũng cam kết tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng để thúc đẩy lộ trình giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.