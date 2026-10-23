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Phó Thủ tướng: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong mọi hoàn cảnh

Thứ Sáu, 21:31, 23/10/2026
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VOV.VN - Văn phòng Chính phủ có văn bản số 545/TB-VPCP ngày 22/10/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban quốc gia này.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 545/TB-VPCP ngày 22/10/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban quốc gia này.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không. Ảnh: chinhphu.vn

Theo đó, Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo của Cơ quan Thường trực; yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan quán triệt sâu sắc nguyên tắc "phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong mọi hoàn cảnh, điều kiện".

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và cơ chế phối hợp; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, duy trì an ninh, an toàn, tạo thuận lợi hàng không và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 12/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

Đối với công tác nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi hàng không, Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiêm túc phối hợp triển khai Đề án "nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 15/6/2026.

Đây là nhiệm vụ chung, có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm an ninh, an toàn tại các cảng hàng không, sân bay, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, xác định rõ sản phẩm, tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; tối ưu hóa luồng tuyến, cải tiến quy trình phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hạ tầng, trang thiết bị.

Ưu tiên khắc phục các bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực phục vụ hành khách, hàng hóa và hiệu quả khai thác tại các cảng hàng không. Bảo đảm nguyên tắc "cảng hàng không vừa là cửa khẩu, vừa là bộ mặt quốc gia; phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, đồng thời tạo thuận lợi cho hành khách xuất cảnh, nhập cảnh".

Về hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao năng lực ứng phó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương:

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, an toàn hàng không; tăng cường quản lý rủi ro, xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch khẩn nguy, các kịch bản ứng phó với các nguy cơ mới, nhất là thiết bị bay không người lái và các nguy cơ sử dụng công nghệ cao.

Xây dựng phương án, tổ chức diễn tập phòng, chống bạo loạn, khủng bố, khẩn nguy an ninh hàng không và ứng phó với các nguy cơ từ thiết bị bay không người lái đe dọa an ninh, an toàn hàng không và phương án cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống bất ngờ, không để bị động khi xảy ra sự cố; hoàn thành trong Quý I/2027.

Nghiên cứu, đề xuất thành lập Hội đồng đánh giá rủi ro an ninh hàng không với sự tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đối với một số cảng hàng không chuẩn bị đưa vào vận hành, khai thác, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan liên quan hỗ trợ, chỉ đạo cơ quan liên quan rà soát toàn diện phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất, tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trước, trong và sau các sự kiện APEC 2027.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ nêu trên; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và kịp thời báo cáo Ủy ban về vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc cần phối hợp, điều phối.

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Rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn hàng không dân dụng

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8452/VPCP-CN ngày 20/8/2026 gửi các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Quốc phòng truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đối với việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông hàng không dân dụng.

PV/VOV.VN
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