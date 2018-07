Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh gặp các nhà lãnh đạo Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, chiều 31/7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến với Tổng thống Halimah Yacob (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp, Tổng thống Halimah Yacob bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam và Singapore sau 45 thiết lập quan hệ ngoại giao và sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược.

Tổng thống Halilmah Yacob cảm ơn Việt Nam về sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ dành cho Singapore trong năm Chủ tịch ASEAN 2018 và nhấn mạnh, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Singapore mong muốn thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và sáng tạo, đi đầu nắm bắt những xu hướng của thời đại hiện nay để phục vụ mục tiêu phát triển, thu hẹp khoảng cách, ứng phó hiệu quả với các thách thức về an ninh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng sang thăm Singapore đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Bà Tổng thống và Phu quân sớm sang thăm chính thức Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Singapore luôn là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại năm 2017 đạt 8,6 tỷ USD, đầu tư đạt 43 tỉ USD; khẳng định Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các đối tác Singapore nhằm duy trì đà phát triển tích cực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh gặp gỡ Thủ tướng Lý Hiển Long (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore là một trong những quan hệ đối tác hiệu quả thiết thực nhất, tin cậy, cho rằng có được như vậy là do hai bên chia sẻ nhiều lợi ích song trùng cả về song phương và đa phương.

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ hài lòng về quan hệ chính trị hết sức nồng ấm, thân tình và tin cậy cao giữa Lãnh đạo hai nước, thể hiện sống động qua chuyến thăm hết sức thành công của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tháng 4/2018 vừa qua, cho biết, Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) được tổ chức vào tháng 9 tới tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore, cảm ơn và đánh giá cao Singapore đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập, đặc biệt là giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý vĩ mô.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh thành công của các Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIPs) là biểu tượng và hình mẫu trong hợp tác song phương, với 09 khu VSIPs trải đều nhiều tỉnh thành trên khắp 3 miền của Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị Singapore nghiên cứu, thúc đẩy chuyển đổi đầu tư sang các ngành sử dụng hàm lượng công nghệ và chất xám cao, phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định đây cũng là xu hướng hiện nay trong đầu tư của Singapore; nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, dự kiến đầu tư xây dựng một số khu công nghệ cao… tại Việt Nam.

Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh cần bảo đảm các nguyên tắc về duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy tiếng nói thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những thành công của Singapore trên cương vị Chủ tịch ASEAN; đề cao việc hai bên chia sẻ nhiều quan điểm và lợi ích song trùng trong nhiều vấn đề chiến lược, trong đó có việc thúc đẩy tự do thương mại, liên kết và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, phối hợp chặt chẽ trong phê chuẩn và đưa vào triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)./.