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Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Thứ Hai, 17:49, 22/06/2026
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VOV.VN - Ngày 22/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. Đồng thời, quy hoạch cũng quán triệt các kết luận, thông báo của Bộ Chính trị liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch đất đai phù hợp với mô hình tổ chức hành chính mới sau sắp xếp.

pho thu tuong chu tri hoi nghi ve dieu chinh quy hoach su dung dat quoc gia hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng.

Việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống quy hoạch từ Trung ương đến địa phương; phân bổ nguồn lực đất đai hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, công tác quản lý, sử dụng đất phải được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và tham nhũng.

Nhu cầu sử dụng đất trong thời gian tới sẽ được ưu tiên cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics; các dự án giao thông chiến lược quốc gia; các đô thị lớn và các dự án năng lượng trọng điểm. Cùng với đó, quy hoạch vẫn bảo đảm duy trì quỹ đất trồng lúa ở mức hợp lý nhằm giữ vững an ninh lương thực quốc gia; bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu duy trì độ che phủ rừng trên 42%; tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái quan trọng.

Về các nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch sau khi được phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất các nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách; nghiên cứu các công cụ điều tiết nguồn thu từ đất; hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với yêu cầu phát triển, đặc biệt chú trọng chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước; ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, giám sát biến động đất đai, phát hiện sớm các vi phạm và hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Việc điều chỉnh quy hoạch cần được thống nhất cao, thực hiện trước một bước để làm cơ sở cho việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách và sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

pho thu tuong chu tri hoi nghi ve dieu chinh quy hoach su dung dat quoc gia hinh anh 2
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 là căn cứ quan trọng để xây dựng phương án điều chỉnh cho giai đoạn tiếp theo, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ các dự án hạ tầng chiến lược, quốc phòng, an ninh cũng như yêu cầu mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng mới.

Nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng quy hoạch, Phó Thủ tướng cho rằng quy hoạch lần này phải bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển mới của đất nước và các căn cứ chính trị, pháp lý hiện hành. Quy hoạch cần có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, bảo đảm tính thống nhất về không gian phát triển giữa các vùng, địa phương; đồng thời phải trở thành công cụ quan trọng để nhận diện, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước trong những thập niên tới.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý tình trạng "quy hoạch treo", quy hoạch kéo dài nhưng không có khả năng triển khai trong thực tế. Đây là bất cập cần được khắc phục triệt để bởi không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân mà còn gây lãng phí rất lớn nguồn lực đất đai.

Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu cơ chế điều hành linh hoạt giữa Trung ương và địa phương trong phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất. Hằng năm cần tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của từng địa phương để có cơ sở điều chỉnh, điều chuyển chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế, bảo đảm nguồn lực đất đai được sử dụng hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý và chất lượng nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Vân Hồng/VOV1
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