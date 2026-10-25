Phó Thủ tướng: Đại học Quốc gia Hà Nội phải giải bài toán lớn của quốc gia

Sáng 25/10, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Chương trình “Hòa Lạc ngày mới 2026” và phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá của Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội, tập trung thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng nghiên cứu và hợp tác với doanh nghiệp. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng tham quan Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn; dự khánh thành Khu thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV), thị sát bay thử nghiệm ngoài trời; khánh thành Trung tâm thực hành tập trung của Trường Đại học Công nghệ và tham quan các phòng thí nghiệm, sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của ĐHQG Hà Nội và doanh nghiệp đối tác.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt cùng những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đạt được - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Điểm sáng trong hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, với 120 năm hình thành và phát triển, ĐHQG Hà Nội đã khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu, đóng góp quan trọng vào đào tạo nhân lực, nhân tài và phát triển đội ngũ trí thức.

“Đại học Quốc gia Hà Nội là điểm sáng trong thúc đẩy mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, hướng hoạt động đào tạo, nghiên cứu vào giải quyết những bài toán cấp thiết của đất nước”, Phó Thủ tướng nhận định.

Nhiều kết quả hợp tác đã được triển khai, trong đó có 6 doanh nghiệp khởi nghiệp hình thành từ kết quả nghiên cứu cùng nhiều dự án được ươm tạo, cho thấy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, học sinh, sinh viên ĐHQG Hà Nội.

Phó Thủ tướng đặc biệt ghi nhận việc Nhà trường đưa gần 17.000 sinh viên lên học tập tại Hòa Lạc trong thời gian ngắn, tạo bước chuyển quan trọng để từng bước vận hành mô hình đô thị đại học, mở ra không gian và động lực phát triển mới.

Phát huy thế mạnh đa ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI

Theo Phó Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi năng suất lao động, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh cao hơn. Tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao ngày càng giữ vai trò quyết định đối với phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị ĐHQG Hà Nội phát huy vai trò tiên phong, hội tụ nhân tài, phát triển công nghệ và giải quyết những bài toán lớn của quốc gia theo 4 định hướng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khánh thành Phòng thí nghiệm đóng gói và đo kiểm chip bán dẫn (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) - (Ảnh: Gia Huy)

Thứ nhất, phát huy sức mạnh của tổ hợp đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; tiếp tục đổi mới quản trị, phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, gắn với chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, xây dựng đại học nghiên cứu tinh hoa, phát triển các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu xuất sắc; thu hút, trọng dụng nhân tài. Nhà trường cần gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; phát triển khoa học cơ bản, nghiên cứu liên ngành, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi; xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, phòng thí nghiệm hiện đại và sản phẩm khoa học, công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.

Thứ ba, nâng cao năng lực đảm nhận nhiệm vụ lớn của quốc gia, gắn nghiên cứu với phát triển kinh tế - xã hội; chủ động đề xuất, tham gia giải quyết các bài toán chiến lược, tăng cường liên kết Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp từ nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng và thương mại hóa.

Thứ tư, phát triển Khu đô thị ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc thành không gian đại học, công nghệ hiện đại, hạt nhân thúc đẩy đô thị Hòa Lạc. Nhà trường cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh đầu tư, phấn đấu cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng quy mô 60.000 sinh viên học tập tập trung vào năm 2030.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế giao kinh phí theo gói cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các tổ chức khoa học, công nghệ công lập thuộc đại học trọng điểm, trong đó có ĐHQG Hà Nội.

Các bộ, ngành và TP Hà Nội tiếp tục phối hợp, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, đầu tư, nguồn lực và hạ tầng, tạo điều kiện để cơ sở Hòa Lạc phát triển thành đô thị đại học, công nghệ hiện đại, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan Trung tâm thực hành tập trung của Trường Đại học Công nghệ - (Ảnh: Gia Huy)

Chuyển định hướng chiến lược thành hành động, có kết quả đo lường

Tại chương trình, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Bùi Thế Duy phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá, triển khai từ ngày 1/11/2026 đến 28/2/2027, với phương châm “đồng lòng - hành động - bứt phá - vươn tầm”.

Kế hoạch tập trung vào 4 trụ cột: quản trị và hạ tầng đô thị đại học thông minh; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hợp tác ba nhà, thu hút nguồn lực xã hội; phát triển đội ngũ tinh hoa và ngoại giao học thuật.

Các mục tiêu chiến lược được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, công trình và sản phẩm đầu ra, gắn với tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị, người đứng đầu.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, ĐHQG Hà Nội đặt mục tiêu hình thành 5 nhóm nghiên cứu hoạt động thường xuyên tại Hòa Lạc; phát triển phòng thí nghiệm dùng chung, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Nghiên cứu robot và Khu thực hành khoa học, công nghệ 4.0. Đồng thời, đẩy mạnh ươm tạo khởi nghiệp, phát triển sản phẩm có khả năng thương mại hóa và ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Diễn ra trong năm kỷ niệm 120 năm truyền thống (1906–2026), chương trình đánh dấu bước chuyển của ĐHQG Hà Nội từ mở rộng không gian đào tạo sang xây dựng hệ sinh thái đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kết nối tri thức, công nghệ, nhân lực và doanh nghiệp để tạo ra giá trị thiết thực cho đất nước.