Phó Thủ tướng dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Trường THPT Nam Đàn 1

Sáng 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1 (1961 - 2026). Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An, lãnh đạo xã Vạn An, cùng các thế hệ nhà giáo, cựu học sinh, đại diện phụ huynh và đông đảo học sinh nhà trường.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: Thu Giang)

Cách đây 65 năm, Trường cấp 3 Nam Đàn, nay là Trường THPT Nam Đàn 1, được thành lập với 3 lớp học và 145 học sinh. Trong những năm tháng chiến tranh, thầy và trò nhà trường phải học tập trong những lớp học tranh tre, nứa lá, nép mình dưới giao thông hào. Dù đối mặt với nhiều gian khó, tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu và ngọn lửa đam mê học tập vẫn được các thế hệ nhà giáo, học sinh gìn giữ.

Hiện nay, nhà trường có 40 lớp với khoảng 1.900 học sinh. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích của nhà trường; tri ân các thế hệ nhà giáo đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, ghi nhận sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và những đóng góp của các thế hệ cựu học sinh đối với quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thu Giang)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh “Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích xuất sắc và công sức của nhiều thế hệ thầy, trò nhà trường; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào và dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển. Huân chương Lao động hạng Nhất không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được mà còn đặt ra trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng, đưa Trường THPT Nam Đàn 1 lên tầm cao mới”.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng và trưởng thành; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới tư duy, phương pháp dạy học và quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường THPT Nam Đàn 1. (​​​Ảnh: Thu Giang)

Phó Thủ tướng mong muốn mỗi thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, hết lòng vì học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; thực sự là tấm gương sáng, biết khơi dậy niềm tin, nâng đỡ ước mơ và tiếp thêm nghị lực để học sinh vươn lên.

Gửi gắm tới các em học sinh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh niềm tự hào khi được học tập trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Các em hãy trân trọng từng giờ, từng ngày đến trường, chăm chỉ học tập, rèn luyện nhân cách, bồi đắp tri thức và ý chí vươn lên; hãy sống có lý tưởng, có tình yêu, biết chia sẻ trách nhiệm và luôn nỗ lực để ngày mai tự tin lập thân, lập nghiệp, sống có ích cho gia đình, cho xã hội, cho quê hương và cho đất nước Việt Nam thân yêu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường THPT Nam Đàn 1. (Ảnh: Thu Giang)

Đối với cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, chăm lo điều kiện dạy và học, tạo môi trường thuận lợi để giáo dục tỉnh nhà không ngừng phát triển. Trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở mới của Trường THPT Nam Đàn 1, bảo đảm chất lượng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học tới, đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ thầy cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương.

Với những đóng góp trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Nam Đàn 1 đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Nghệ An. Dịp kỷ niệm 65 năm thành lập, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.