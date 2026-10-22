Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về kế hoạch phòng chống thiên tai

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đất nước ta thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhất là mưa bão, lũ, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn. Việt Nam phải hứng chịu 21 trong số 22 loại hình thiên tai với xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Trong 5 năm 2021-2025, thiên tai đã làm 1.455 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 230.000 tỷ. Đặc biệt, 2 năm 2024, 2025, nhất là năm 2025, cả nước bị thiệt hại rất nặng nề, hơn 100.000 tỷ đồng.

Do đó, việc xây dựng ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai, nhất là nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi để nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu tối đa rủi ro thiên tai gây ra và tiến tới xây dựng một xã hội an toàn hết sức quan trọng.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng chống thiên tai, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, phân tích rủi ro thiên tai và kịch bản biến đổi khí hậu, dự thảo kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2026-2030 được xây dựng gồm mục tiêu, nội dung biện pháp phòng chống cho các loại hình thiên tai chủ yếu, trong đó tập trung vào một số các loại hình chính như phòng chống bão mạnh, siêu bão, lũ lụt tổng hợp lưu vực sông, phòng chống sạt lở lũ ống lũ quét sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng phòng chống thiên tai liên quan đến tất cả các ngành và lĩnh vực, trong đó khó nhất là huy động nguồn lực toàn xã hội. Trong phát triển kinh tế xã hội, việc lồng ghép kế hoạch rất quan trọng nhưng triển khai trong thực tế rất khó.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp

Theo các đại biểu, một số giải pháp cần quan tâm như huy động các nguồn lực, trong đó có nguồn lực hợp tác đối tác công tư, tăng cường quan trắc dự báo cảnh báo đối với công trình thủy điện ở trong hạ lưu và dưới hạ lưu; tăng cường ứng dụng công nghệ mô phỏng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa thủy điện gắn với kịch bản xả lũ khẩn cấp hoặc sự cố hồ đập; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các công trình có thể tác động đến phòng chống thiên tai.

Về phía Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chiến đấu của thời bình, phải ra trước và phải chủ động đến với người dân, chứ không phải chờ lúc lũ rồi mới đến. Phải chủ động, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền và có những dự phòng trước thì vấn đề phòng chống thiên tai sẽ tốt hơn.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chính phủ xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, thể chế hóa nhiều quan điểm, kết luận gần đây của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Chính phủ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với đại diện các bộ, ngành về kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2026-2030.

Nhận định thời gian qua, kế hoạch thì đầy đủ nhưng triển khai thực hiện không cụ thể dẫn đến nhiều thiệt hại, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu kế hoạch phải nhận diện rõ ràng, đầy đủ, cụ thể nhất những tồn tại thách thức trong phòng chống thiên tai để tập trung khắc phục.

"Kế hoạch này phải sớm ban hành, tập trung để giải quyết tổng thể mang tầm quốc gia, liên ngành, liên vùng, liên tỉnh. Trung ương làm gì, địa phương làm gì cho rõ. Nhận diện các loại thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra gắn với từng khu vực, từng địa bàn. Quy định yêu cầu phải lồng ghép các nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, dự án, công trình tại các địa phương. Nội dung, biện pháp và kịch bản phòng chống thiên tai phải xác định rõ, gắn với phòng ngừa, ứng phó, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo. Chương trình, dự án phòng chống thiên tai phải khả thi. Bộ, ngành địa phương thực hiện nghiêm, nếu xảy ra thiệt hại phải chịu trách nhiệm", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị rà soát thiết kế các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện cơ chế chính sách, xác định nhóm vấn đề trọng tâm cần phải hoàn thiện; huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phòng chống thiên tai, người dân, doanh nghiệp, nguồn lực PPP; kiểm soát vấn đề an toàn hồ đập gắn với trách nhiệm chính quyền địa phương, nếu không làm tốt có thể đình chỉ công tác; nâng cao năng lực, kiện toàn Ban chỉ đạo và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự; thiết lập quy trình, cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm đối với các địa phương, cơ quan không thực hiện đầy đủ.