Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công khu công nghệ số tập trung ở Thái Nguyên

Ngày 2/7, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân - đơn vị thành viên của Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình tại phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phối cảnh Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình, Thái Nguyên

Với quy mô 197,61 ha và tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình được quy hoạch trở thành "tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong" của cả nước, phát triển theo mô hình hệ sinh thái Số - Xanh - Net Zero.

Không chỉ là khu sản xuất công nghệ, dự án còn tích hợp các trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ, khu nhà ở chuyên gia, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), hệ thống giáo dục - đào tạo nhằm hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh.

Theo định hướng phát triển, Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ tập trung thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái (UAV) cùng nhiều ngành công nghệ số hiện đại khác.

Tại lễ khởi công, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đối tác cam kết huy động tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực và công nghệ để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và sớm đưa công trình vào khai thác.

Động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả tỉnh Thái Nguyên đạt được trong việc tạo lập quỹ đất, đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút các dự án công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tin tưởng Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ trở thành khu công nghệ số kiểu mẫu của đất nước

Theo Phó Thủ tướng, địa phương đã triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc đầu tư xây dựng Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình phù hợp với chủ trương của Đảng và xu thế phát triển của thế giới.

Phó Thủ tướng tin tưởng sau khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước; là nơi hội tụ tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Dự án sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Thái Nguyên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo nhiều việc làm có giá trị gia tăng cao, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước”, Phó Thủ tướng kỳ vọng.

Để dự án phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ địa phương phát triển hệ sinh thái công nghệ số, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Nhà đầu tư cần tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ; tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, phấn đấu đưa Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình trở thành khu công nghệ số kiểu mẫu của cả nước”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn phát biểu cam kết đưa dự án phát triển hiệu quả

Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ cao

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn khẳng định, tỉnh Thái Nguyên sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động nhằm đưa dự án phát triển đúng định hướng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, phát triển Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình không chỉ là đầu tư hạ tầng mà còn là bước đi chiến lược để chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào đất đai, lao động và vị trí địa lý sang dựa trên tri thức, công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo.

“Những năm gần đây, Thái Nguyên đã thu hút nhiều dự án công nghệ cao trong các lĩnh vực bán dẫn, sản xuất bản mạch điện tử, robot, pin ô tô và nhiều ngành công nghệ mới, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thu hút đầu tư của Việt Nam”, ông Vương Quốc Tuấn cho biết.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các tập đoàn công nghệ, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo và các chuyên gia trong, ngoài nước đến đầu tư tại địa phương, đồng thời cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn và các đối tác chiến lược đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy đầu tư, phát triển Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình.