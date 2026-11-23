Ngày 23/11, tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Ngày hội được tổ chức với sự tham gia của liên khu dân cư 7 thôn, bản gồm: Tây An, Tây Nguyên, Tây Sơn, Mường So, Huổi Én, Nà Củng và Vàng Bâu. Đây là địa bàn có hơn 1.600 hộ, với gần 7.500 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, người dân các thôn, bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, tiến bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tỉnh Lai Châu dự ngày hội của liên khu dân cư 7 thôn, bản

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thổ nói chung, liên khu dân cư nói riêng đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với khu vực Tây Bắc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới; đồng thời mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Phong Thổ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Bắc.

Phó Thủ tướng mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương

Cùng với đó, địa phương cần phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất; vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn nước, phòng chống thiên tai và phát triển du lịch cộng đồng. Công tác chăm lo giáo dục, sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực, nhất là thế hệ trẻ, cũng cần được quan tâm thường xuyên.

Đối với tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tiếp tục khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quá trình phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh và bảo vệ môi trường.

Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, Lai Châu vẫn duy trì đà tăng trưởng khá. GRDP 9 tháng ước tăng 9,62%, tỉnh phấn đấu cả năm đạt 10%. Trong 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 17%. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.843 tỷ đồng, vượt gần 15% dự toán Trung ương giao.

Hiện toàn tỉnh có 257 doanh nghiệp thành lập mới và 56 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 41.300 tỷ đồng. Các vùng sản xuất chè, dược liệu, sâm Lai Châu, mắc ca từng bước hình thành; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia tiếp tục được giữ vững.

Phó Thủ tướng chúc mừng và tặng quà cho đại diện các thôn, bản

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga đã trao quà cho liên khu dân cư và 20 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân, người có uy tín. Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng trao quà cho liên khu dân cư và 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại ngày hội, đại diện liên khu dân cư đã trao tặng Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và bà Hà Thị Nga cây đàn tính – nhạc cụ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái.