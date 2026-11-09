Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson

Hoan nghênh ông Per Narvinger cùng Đoàn lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Ericsson đến thăm và làm việc với Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ericsson trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam.

Từ năm 1993 đến nay, tập đoàn đã trở thành một trong những đối tác công nghệ quan trọng của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam như Viettel, VNPT và MobiFone, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng viễn thông qua các thế hệ công nghệ từ 2G, 3G, 4G đến 5G.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới đầu tư vào những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Ericsson với các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Việt Nam thời gian qua, nhất là trong triển khai mạng 5G, thử nghiệm thành công các tính năng 5G nâng cao…; đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với các đối tác tại Việt Nam.

Nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới đầu tư vào những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước.

Thông tin về định hướng hợp tác của Ericsson tại Việt Nam, ông Per Narvinger khẳng định Việt Nam là thị trường rất quan trọng đối với tập đoàn. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ericsson cho biết tập đoàn đang tập trung triển khai mạng 5G và khai thác hiệu quả những lợi ích mà công nghệ này mang lại, đề xuất triển khai chương trình hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm tăng cường an ninh mạng; sẵn sàng chia sẻ chuyên môn công nghệ và kinh nghiệm quốc tế với Việt Nam trong xây dựng hệ thống thông tin liên lạc an toàn, bền vững cho lĩnh vực đường sắt, năng lượng...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson

Đánh giá cao các đề xuất của Ericsson, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, an toàn mạng trong quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số. Hiện nay, Việt Nam đang tập trung phát triển các trung tâm dữ liệu và hệ thống điện toán đám mây nền tảng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số.

Phó Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Ericsson tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng các chương trình hợp tác thiết thực, qua đó giúp các kỹ sư trẻ Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và tiếp cận những công nghệ tiên tiến của tập đoàn, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam khuyến khích các tập đoàn công nghệ lớn mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, trong đó có Ericsson. Những hoạt động hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ Việt Nam đầu tư, nâng cấp hạ tầng thuộc lĩnh vực công nghệ số.