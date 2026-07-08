Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngày 15/7 trình nghị quyết gỡ nghẽn xuất khẩu

Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong xuất khẩu nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và sửa đổi Nghị định 38 ngày 24/01/2026 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo trình tự thủ tục rút gọn. Đây là yêu cầu cấp bách bởi những điểm nghẽn trong công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu nông sản, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng đang bước vào chính vụ.

Bộ Nông nghiệp và môi trường đề xuất sửa đổi theo hướng ứng dụng công nghệ số nhằm đơn giản hóa tối đa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý, tăng cường phân cấp, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, vừa tạo thuận lợi cho sản xuất, xuất khẩu, vừa vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: “Rà soát đơn giản hóa trình tự, thủ tục thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong việc cấp, cấp lại mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói thực phẩm theo hướng cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục, đơn giản hóa quy trình thực hiện, giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp

Bộ cũng đề xuất cải cách mạnh mẽ quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo hướng thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Khi đó, người dân và doanh nghiệp chỉ cần kê khai hồ sơ trực tuyến, không còn phải nộp hồ sơ giấy như trước.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành nhất trí sự cần thiết ban hành các văn bản này và cho rằng, hiện không thiếu thị trường tiêu thụ nhưng phải nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của nước nhập khẩu nhằm đảm bảo uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, thời gian qua xuất khẩu nông, lâm, thủy sản là điểm sáng của nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu nông sản liên quan đến cơ chế, thủ tục. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, trước mắt là đối với mặt hàng sầu riêng của khu vực Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu: “Chậm nhất là 15/7 trình Chính phủ để ban hành. Bộ phải rà soát lại hết các quy trình, quy định liên quan đến việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc đối với nông sản mà hiện nay là còn vướng mắc. Nghị định, Nghị quyết phải khắc phục những bất cập, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn với tinh thần là tháo gỡ nhưng mà không buông lỏng quản lý, đơn giản hóa các thủ tục nhưng phải kiểm soát được chất lượng, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nhưng không đánh đổi bằng rủi ro và không để mất thị trường, tức là không để mất uy tín”.