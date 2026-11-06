Phó Thủ tướng: Làm sạch dữ liệu là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, Bộ cơ bản hoàn thành việc rà soát, nâng cấp và đưa vào sử dụng thống nhất các hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học. Nền tảng cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên đã được triển khai tại hơn 30.000 trường học, 3.321 xã, phường và 34 sở giáo dục và đào tạo. Đối với giáo dục đại học, cơ sở dữ liệu dùng chung đã được triển khai tại 470 cơ sở đào tạo. Đáng chú ý, toàn ngành đã phát hành hơn 19 triệu học bạ số năm học 2025-2026, đạt tỷ lệ 97,92%. Trong đó, 11,4 triệu học bạ số đã được đồng bộ lên ứng dụng VNeID.

Trong chuyển đổi số hoạt động chuyên môn, kho học liệu số dùng chung của ngành hiện có hơn 9.100 bài giảng điện tử, hơn 2.000 video bài giảng truyền hình, 200 thí nghiệm ảo và khoảng 35.000 câu hỏi trắc nghiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang phối hợp triển khai thử nghiệm hệ thống gia sư trí tuệ nhân tạo tại một số trường phổ thông ở Hà Nội. Hệ thống được định hướng hỗ trợ học sinh tự học, hướng dẫn từng bước để các em chủ động tìm lời giải, đồng thời giúp giáo viên, phụ huynh theo dõi quá trình học tập.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng, hạ tầng số và nguồn lực còn hạn chế, việc bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và nền tảng quản trị giáo dục quốc gia còn gặp khó khăn. Bộ kiến nghị bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho biết, trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ là hoàn thành bộ cam kết về cơ sở dữ liệu trước ngày 30/11/2026. Thứ hai, Bộ chuyển hai hệ thống lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia; ban hành các tiêu chí lựa chọn gia sư AI để đưa vào hoạt động chính thức. Đồng thời, trình đề án về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Song song đó, Bộ sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan nhằm triển khai gắn mã định danh cho hơn 47 triệu văn bằng. Đến ngày 31/1, hoàn thành việc triển khai học bạ số đối với học sinh cuối cấp.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành và địa phương đã báo cáo về tình hình triển khai công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo. Đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa kiến thức AI vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; ban hành học liệu chính thức và tiêu chí lựa chọn công cụ AI trong trường học.

Tại Hà Nội, ngành giáo dục đã hoàn thành số hóa, làm sạch và chuẩn hóa 2,9 triệu bản ghi văn bằng, chứng chỉ, đạt 75%; Hoàn thành 1,76 triệu học bạ số, đạt 99,5%. Bên cạnh đó, 100% cơ sở giáo dục triển khai chữ ký số trong hồ sơ giáo dục điện tử, bảo đảm kết nối, đồng bộ dữ liệu với hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề xuất: "Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện cơ chế kết nối các nền tảng số giáo dục của địa phương với cơ sở dữ liệu quốc gia. Bởi hệ thống dữ liệu chung của Bộ chỉ bao gồm những trường thông tin nhất định, trong khi các địa phương còn có nhu cầu quản lý, đồng bộ dữ liệu trên nhiều lĩnh vực liên quan đến công tác giáo dục và phát triển toàn diện học sinh.

Do đó cần có cơ chế bảo đảm nguyên tắc nhập dữ liệu một lần, vừa đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành của các địa phương, vừa tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối và đồng bộ giữa các hệ thống".

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh cần xác định làm sạch, kết nối dữ liệu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với giá trị của cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương đối soát, làm sạch dữ liệu văn bằng đối với hơn 44 triệu văn bằng chưa có mã căn cước công dân, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Bộ Công an hỗ trợ nâng dung lượng kết nối để đồng bộ dữ liệu học bạ số, văn bằng số với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu được kiểm tra, xác thực và có thể khai thác, sử dụng thực tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện dữ liệu học bạ số của các năm học trước năm học 2024-2025 theo kế hoạch; đưa kết quả học tập của học sinh lên VNeID từ học kỳ 1 năm học 2026-2027.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc chuyển giao, đồng bộ dữ liệu của hai hệ thống thông tin về giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và giáo dục đại học lên Trung tâm dữ liệu quốc gia theo kế hoạch. Đồng thời, rà soát, bảo đảm điều kiện an toàn thông tin để kết nối cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia trước ngày 30/11/2026; phê duyệt hồ sơ cấp độ đối với 5 hệ thống thông tin còn lại trong năm 2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thành phương án sử dụng học bạ số, văn bằng số thay thế các thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 30/11/2026; phối hợp với Bộ Công an xác định nhu cầu hạ tầng cần bố trí tại Trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ hoạt động của nền tảng, bảo đảm vận hành đồng bộ, an toàn và đáp ứng nhu cầu của 100% trường học trên cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai Đề án Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông; hoàn thiện Đề án chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2026.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền cấp xã và cơ sở giáo dục bố trí nhân lực, nguồn lực để hoàn thành việc số hóa, làm sạch, đồng bộ dữ liệu; chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng số tối thiểu tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những cơ sở đang thực hiện sắp xếp và các điểm trường còn khó khăn về điều kiện.