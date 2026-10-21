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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra dự án trường học biên giới tại tỉnh Quảng Trị

Thứ Tư, 17:30, 21/10/2026
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VOV.VN - Ngày 21/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ triển khai dự án Trường Chính trị Lê Duẩn tại phường Nam Đông Hà và Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cũ).

Dự án Trường Chính trị Lê Duẩn có tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.300 học viên, gồm 8 khối nhà chính cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Tính đến ngày 20/10, nhà thầu đã thi công ước đạt khoảng 15% kế hoạch, chủ yếu xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình chính. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 15/3/2027.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ triển khai dự án Trường Chính trị Lê Duẩn

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục huy động, bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Chính trị Lê Duẩn. Phó Thủ tướng yêu cầu phải chú trọng bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (người chỉ tay) kiểm tra dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông

Đối với dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông, hiện nay, tiến độ thi công đạt khoảng 91% khối lượng hợp đồng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 220 tỉ đồng, phục vụ học tập, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh biên giới. Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 31/10/2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra các khối nhà lớp học trung học cơ sở, nhà hành chính quản trị và hỗ trợ học tập cùng các hạng mục phụ trợ, nhà bếp và nhà ăn. Các hạng mục này đã hoàn thiện. Riêng hai khối nhà học bộ môn, đơn vị thi công đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị; các khối lớp học tiểu học, nhà nội trú học sinh, nhà nội trú giáo viên và nhà đa năng tiếp tục được hoàn thiện.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đến thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học tại trường; động viên các em chăm chỉ học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (thứ hai từ phải sang) thăm, động viên học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị quan tâm bố trí kinh phí, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh.  Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, lắp đặt đầy đủ trang thiết bị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học, ăn ở, sinh hoạt của học sinh. Cùng với đó, nhà trường cần chú trọng xây dựng, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế quản lý học sinh nội trú, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, nền nếp.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (áo trắng) tặng quà học sinh trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công phải hoàn thành công trình trước ngày 30/10 theo đúng các cam kết đã đề ra, sớm đưa các em học sinh đang học tập ở các điểm trường cũ vào học tập, sinh hoạt; huy động các lực lượng để dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, khuôn viên trường lớp bảo đảm xanh, sạch, đẹp. Đối với các hạng mục công trình bên ngoài, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị phải hoàn thành trước ngày 15/11.

“Theo báo cáo thì có một số trường đã đưa vào vận hành rồi nhưng cũng chưa hoàn thành tất cả các hạng mục, vẫn còn đang dở dang. Sáng nay tôi cùng các đồng chí trong đoàn trực tiếp kiểm tra, động viên, đôn đốc, nhắc nhở và giao các đồng chí thời hạn rất cụ thể để chúng ta hoàn thành và đưa ra các yêu cầu, đặc biệt là an toàn cho thầy cô giáo và các cháu học sinh”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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