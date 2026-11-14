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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu 4 nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập

Thứ Bảy, 18:03, 14/11/2026
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VOV.VN - Tại Mão Điền, Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị xây dựng xã hội học tập từ gia đình, dòng họ và cộng đồng, tạo cơ hội học tập suốt đời.

 

Sáng nay (14/11), tại phường Mão Điền, thành phố Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026. Hội nghị cũng là dịp tri ân, vinh danh các thầy giáo, cô giáo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ xúc động trước những câu chuyện về tinh thần hiếu học của người dân Mão Điền, vùng đất được biết đến với tên gọi “làng Đại học”. Từ một vùng quê thuần nông, đời sống còn nhiều khó khăn, các thế hệ người dân nơi đây đã bền bỉ chăm lo việc học, coi tri thức là con đường để vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phó Thủ tướng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, các nhà trường và nhân dân phường Mão Điền đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, Hội Khuyến học phường có 32 chi hội tại các tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị. Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập được duy trì và ngày càng lan tỏa. Đáng chú ý, từ năm 2021 đến nay, 100% tổ dân phố trên địa bàn duy trì danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Năm 2025, toàn phường có 3.999 gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 67%.

Cùng với phong trào khuyến học ở cơ sở, Bắc Ninh cũng quan tâm đầu tư cho giáo dục. Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt khoảng 98%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 94,5%. Trong năm học 2025-2026, học sinh Bắc Ninh giành 174 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 6 cả nước. Tỉnh cũng xây dựng Đề án đầu tư cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2026-2030 với tổng nhu cầu vốn trên 53.000 tỷ đồng.

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Nhấn mạnh ý nghĩa của học tập suốt đời trong giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”. Trong bối cảnh tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của phát triển, xây dựng xã hội học tập không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà cần sự tham gia của cả gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Phó Thủ tướng nhắc lại định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời, hình thành quốc gia học tập, quốc gia đổi mới sáng tạo; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng nền giáo dục mở, liên thông và bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho mọi người theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

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Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thực tiễn Mão Điền cho thấy, phong trào khuyến học chỉ có sức sống lâu bền khi có sự chung tay của chính quyền, nhà trường, gia đình, dòng họ và cộng đồng

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Hội Khuyến học tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ: Tiếp tục vun đắp truyền thống hiếu học từ gia đình, dòng họ và cộng đồng; chú trọng thực học, thực tài, gắn kiến thức với thực tiễn, lao động sáng tạo và cống hiến; thúc đẩy học tập suốt đời, tạo điều kiện để mọi người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề; đổi mới công tác khuyến học, khuyến tài, tổng kết và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thực tiễn Mão Điền cho thấy, phong trào khuyến học chỉ có sức sống lâu bền khi có sự chung tay của chính quyền, nhà trường, gia đình, dòng họ và cộng đồng. Phó Thủ tướng tin tưởng Mão Điền tiếp tục phát huy truyền thống, trở thành điểm sáng trong xây dựng xã hội học tập, góp phần gìn giữ, trao truyền và thắp sáng ngọn lửa hiếu học trong kỷ nguyên mới.

Kim Thanh/VOV1
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