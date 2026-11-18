Phó Thủ tướng chào mừng Tổng Thư ký Marcin Czepelak trở lại thăm Việt Nam nhân dịp Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) và Bộ Ngoại giao đồng tổ chức Hội thảo Trọng tài PCA Việt Nam lần thứ hai với chủ đề “Giải quyết tranh chấp trong các dự án đối tác công tư”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tiếp Tiến sĩ Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA). Ảnh: chinhphu.vn

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng Tòa Trọng tài Thường trực tại Hà Nội sau 4 năm thành lập, Phó Thủ tướng mong muốn sớm có phiên xét xử quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, tiến tới trở thành địa điểm tin cậy để giải quyết tranh chấp được các quốc gia trong khu vực và trên thế giới lựa chọn.

Phó Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, Việt Nam nhất quán đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong đó có các cơ quan tài phán quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bao gồm hội nhập về pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị PCA tiếp tục phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về giải quyết tranh chấp quốc tế cho cán bộ các bộ, ngành; tạo điều kiện để cán bộ, luật gia trẻ Việt Nam thực tập, làm việc tại PCA. Ảnh: chinhphu.vn

Việt Nam ghi nhận vai trò quan trọng của PCA trong gìn giữ hoà bình và an ninh quốc tế, hỗ trợ các quốc gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải, đặc biệt trong giải thích, áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng Thư ký Marcin Czepelak bày tỏ vinh dự và cảm ơn phía Việt Nam đã đón chào, hoan nghênh văn phòng đại diện của PCA tại Hà Nội. Đồng thời tin tưởng, Việt có thể trở thành trung tâm giải quyết tranh chấp ở khu vực.

Cho rằng Việt Nam đang trong quỹ đạo phát triển nhanh, mạnh mẽ và để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, PCA mong muốn phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý phù hợp nhằm thu hút nguồn lực ngày càng hiệu quả.

Sau khi nghe những chia sẻ của Tổng Thư ký Marcin Czepelak, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định thể chế và nguồn nhân lực là các đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Thời gian qua, các chuyên gia pháp lý Việt Nam bước đầu được quốc tế ghi nhận thông qua việc trúng cử hai nhiệm kỳ liên tiếp của Uỷ ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc; năm 2026 lần đầu tiên có Thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế. Đồng thời, Việt Nam đang hoàn tất thủ tục giới thiệu trọng tài viên ứng cử tham gia PCA nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Phó Thủ tướng đề nghị PCA tiếp tục phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về giải quyết tranh chấp quốc tế cho cán bộ các bộ, ngành; tạo điều kiện để cán bộ, luật gia trẻ Việt Nam thực tập, làm việc tại PCA; giới thiệu, kết nối chuyên gia quốc tế với các cơ quan, cơ sở đào tạo luật của Việt Nam.

Không chỉ hỗ trợ giải quyết các vấn đề công pháp, Phó Thủ tướng mong muốn PCA đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Song song với việc tư vấn về phòng ngừa, xử lý tranh chấp quốc tế, Phó Thủ tướng đề nghị PCA kết nối các Bộ, ngành và Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với các Văn phòng, đối tác trong mạng lưới của PCA. Qua đó, giúp Việt Nam nắm bắt thông tin về hoạt động giải quyết tranh chấp quốc tế, chủ động hoàn thiện thể chế và quản trị rủi ro phát sinh các tranh chấp một cách hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành trao đổi với Văn phòng PCA tại Hà Nội và các cơ quan liên quan để triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.