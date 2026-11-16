Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Ngày hội đại đoàn kết ở Tù Lu Tìa Ló, Điện Biên

Tù Lu Tìa Ló là bản thuần dân tộc Mông, với 162 hộ, hơn 800 nhân khẩu. Còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mông, nên Tù Lu - Tìa Ló đang được Điện Biên xây dựng trở thành điểm văn du lịch cộng đồng của tỉnh. Nhờ bà con đoàn kết, nỗ lực vươn nên, nên đến nay, thu nhập bình quân của người dân ở bản đã đạt 45 triệu đồng/người/năm; năng suất lúa bình quân đạt 44 tạ/ha. Bản chỉ còn 24 hộ nghèo, chiếm 14,81%. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì, với 140/162 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 86,42%...

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại ngày hội.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng quan trọng để vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển quê hương. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Pu Nhi cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tập hợp, vận động nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy cần được thực hiện thường xuyên, góp phần giữ vững bình yên bản làng.

Về phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng đề nghị xã Pu Nhi khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ. Đồng thời, quan tâm công tác giáo dục, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận tri thức và kỹ năng mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho bản Tù Lu - Tìa Ló nhân Ngày hội Đại đoàn kết.

Đánh giá du lịch cộng đồng là hướng đi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của bản Tù Lu Tìa Ló, Phó Thủ tướng lưu ý địa phương cần phát triển theo hướng có bản sắc, chuyên nghiệp và bền vững. Trong đó, phải gắn khai thác du lịch với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, kiến trúc nhà gỗ truyền thống, nghề rèn dao, dệt thổ cẩm và văn hóa ẩm thực của đồng bào Mông. Người dân phải là chủ thể trực tiếp tham gia, đồng thời được hưởng lợi từ hoạt động du lịch; mỗi người dân cần trở thành một đại sứ giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương và văn hóa dân tộc mình.

Phó Thủ tướng biểu dương nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đồng hành, tạo điều kiện để Điện Biên phát triển nhanh, bền vững hơn, đồng bào các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tôi tin tưởng với sự phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pu Nhi sẽ dành được nhiều thành tựu to lớn hơn; bản Tù Lu Tìa Ló sớm trở thành sớm trở thành điểm sang về du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hoá và phát triển kinh tế bền vững, cùng Điện Biên và cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên chụp ảnh lưu niệm với người dân bản Tù Lu - Tìa Ló.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo tại bản Tù Lu Tìa Ló; tỉnh Điện Biên trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Pu Nhi. Trong khuôn khổ ngày hội, xã Pu Nhi cũng công bố, trao quyết định công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”, “Gia đình văn hóa” năm 2026.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tham quan các cơ sở homestay, trải nghiệm nghề rèn dao, dệt thổ cẩm và không gian trưng bày văn hóa, nông sản địa phương.