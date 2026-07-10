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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ninh Bình tập trung xử lý dứt điểm dự án tồn đọng

Thứ Sáu, 16:05, 10/07/2026
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VOV.VN - Sáng 10/7, tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Thắng có cuộc làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Ninh Bình ước đạt 163.680 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp thứ nhất vùng Đồng bằng sông Hồng. Đây là mức tăng trưởng cao, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11-12% theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Ninh Bình phấn đấu GRDP năm 2026 tăng từ 11% trở lên; phát huy vai trò dẫn dắt của công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu, đầu tư công, đầu tư tư nhân và tiêu dùng nội địa. Phát triển kinh tế biển và các cực tăng trưởng mới. 

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đánh giá Ninh Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế để bứt phá tăng trưởng, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục khắc phục các hạn chế về hạ tầng, năng lượng, nguồn lực; phát huy các động lực công nghiệp, du lịch, thu hút đầu tư, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Trong bối cảnh vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, vừa triển khai các mục tiêu phát triển, tỉnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11,41%, đứng thứ hai cả nước, thể hiện quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng Ninh Bình vẫn còn một số hạn chế, thách thức cần tập trung khắc phục để duy trì đà tăng trưởng. Phó Thủ tướng chỉ ra, sau khi hợp nhất, Ninh Bình hình thành ba trung tâm đô thị, đặt ra yêu cầu cao hơn trong quy hoạch không gian và phát triển hạ tầng kết nối. Mặc dù nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai, hệ thống giao thông nội tỉnh vẫn còn là hạn chế cần được ưu tiên đầu tư.

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Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần tập trung thực hiện hai mục tiêu xuyên suốt là duy trì tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững và phấn đấu đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Phó Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình phát triển hài hòa giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường và phát huy các giá trị văn hóa, di sản. Trong đó, cần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, y tế, giáo dục và các ngành dịch vụ chất lượng cao; xây dựng hệ sinh thái phát triển cân bằng, tạo sự cộng hưởng giữa các ngành, lĩnh vực và các vùng trong tỉnh. 

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ninh Bình giao nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ"; lấy kết quả sản phẩm làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác, tăng cường kiểm tra đôn đốc để bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình chuyển mạnh từ thu hút FDI theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, tập trung vào các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chiến lược.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Thắng có cuộc làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Đối với các động lực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển. Song song với đó, tiếp tục cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuẩn bị Đề án xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ, hệ thống cảng biển, logistics, khu công nghiệp chuyên ngành và hạ tầng năng lượng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển nhà ở cho thuê phục vụ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng bộ máy hành chính đoàn kết, liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

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“Chìa khóa lòng dân” và bước chuyển mình từ chính quyền hai cấp ở Ninh Bình

VOV.VN - Không chỉ là “thay tên đổi họ” trong sơ đồ tổ chức, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Ninh Bình thực sự là bước chuyển nhằm khơi thông điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Qua đó, thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ.

Phương Thoa/VOV1
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