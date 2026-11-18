Theo báo cáo của tỉnh Hưng Yên, 9 tháng tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,22% (kịch bản 11,13%), cao hơn bình quân cả nước (9,01%), xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố và thứ 5/6 địa phương vùng đồng bằng sông Hồng. Hưng Yên là một trong 12 địa phương đạt tăng trưởng hai con số.

10 tháng, toàn tỉnh thu hút được 262 dự án đầu tư mới và 179 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn mới và tăng thêm đạt 75.007,1 tỷ đồng và khoảng 2,074 tỷ USD.

Đến ngày 12/11/2026, toàn tỉnh giải ngân vốn kế hoạch được hơn 28.568 tỷ đồng, đạt 65,7% so với kế hoạch, đứng thứ 4 cả nước về số vốn giải ngân tuyệt đối. Dự kiến cả năm hoàn thành giải ngân 100% số vốn được giao.

Theo báo cáo của tỉnh Hưng Yên, 9 tháng tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,22% (kịch bản 11,13%), cao hơn bình quân cả nước (9,01%).

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế và xác định ba vùng tăng trưởng ở phía Bắc, trung tâm và phía Nam. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, đặc biệt là trục Bắc - Nam, nhằm tạo động lực phát triển cho tỉnh và tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng. Với đặc thù phát triển công nghiệp, xuất khẩu và dịch vụ logistics, hoạt động sản xuất, kinh doanh thường có đóng góp lớn vào tăng trưởng trong quý IV. Trên cơ sở đánh giá của các ngành chức năng, Hưng Yên dự kiến tăng trưởng cả năm 2026 đạt khoảng 11,65%, vượt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc với địa phương, đại diện các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi, làm rõ những kiến nghị liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm nguồn cung năng lượng, vật liệu xây dựng, phát triển nông nghiệp… nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên trong 10 tháng qua; Đồng thời đề nghị tỉnh Hưng Yên quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng quý IV đạt tối thiểu 12,14%, phấn đấu cả năm đạt mức cao nhất, qua đó đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước. Rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; phân ra kịch bản quý IV đến từng ngành, sản phẩm, dự án, doanh nghiệp, tăng trưởng phải được chứng minh bằng sản lượng, khối lượng, doanh thu cụ thể. Xác định rõ các dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào vận hành và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất trong Quý IV để tập trung tháo gỡ. Đặc biệt quan tâm thúc đẩy vốn đầu tư ngoài nhà nước để bảo đảm mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đưa kinh tế biển trở thành trụ cột tăng trưởng mới: hoàn thành Đề án xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; phát triển đồng bộ cảng, logistics, năng lượng, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và đô thị ven biển; kiên quyết chống khai thác IUU.

Phát huy vị trí trên hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và các trục Vành đai 4, cao tốc CT.08, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để hình thành các trung tâm logistics, cảng cạn gắn với khu, cụm công nghiệp, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị Hưng Yên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao. Ưu tiên bảo đảm mặt bằng, vốn đối ứng và vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia qua địa bàn (Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cao tốc CT.08, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng). Bên cạnh đó, cần xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư và đẩy mạnh quản lý đất đai.

Phó Thủ tướng nêu rõ, tỉnh Hưng Yên cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách hành chính. Phấn đấu đưa PCI năm 2026 vào nhóm tốt nhất cả nước; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh, phát triển đô thị, nhà ở và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch cấp xã, chuẩn bị điều kiện thành lập phường đối với các xã đủ tiêu chuẩn. Đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân gắn với khu, cụm công nghiệp.

Chăm lo an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là về đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường kỷ luật phát ngôn. Thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.