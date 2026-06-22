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Phó Thủ tướng nhấn mạnh 2 yêu cầu khi sửa đổi Luật Luật sư

Thứ Hai, 17:08, 22/06/2026
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VOV.VN - Sáng 22/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung của Dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Bộ Tư pháp cho biết đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng hồ sơ dự án Luật Luật sư (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

Tại buổi làm việc, các lãnh đạo các bộ, cơ quan đã thảo luận, trao đổi và cho ý kiến về một số vấn đề như: Phạm vi hoạt động của luật sư tập sự; việc miễn đào tạo nghề luật sư; vị trí pháp lý của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong hội quần chúng; cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư; kỳ thi quốc gia về luật sư và kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

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Phó Thủ tương Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp.

Sau khi lắng nghe đầy đủ đề xuất, thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận nỗ lực của Bộ Tư pháp trong quá trình xây dựng hồ sơ dự án luật; đồng thời đánh giá cao các ý kiến góp ý trách nhiệm, thẳng thắn, tâm huyết của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư, chuyên gia và các cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Luật sư là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ luật sư Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Theo Phó Thủ tướng, Luật Luật sư sửa đổi phải xử lý hài hòa hai yêu cầu: Tăng cường quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương trong hành nghề luật sư; đồng thời phát huy vai trò tự quản nghề nghiệp của tổ chức luật sư, tạo điều kiện cho nghề luật sư phát triển chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại.

Đối với đào tạo nghề luật sư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp nghiên cứu mô hình mở, có chuẩn, phát huy vai trò của Học viện Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tổ chức hành nghề luật sư có uy tín và đội ngũ luật sư giỏi trong đào tạo thực hành. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng luật sư, mà phải nâng chất lượng, hình thành đội ngũ luật sư có năng lực tranh tụng, tư vấn chuyên sâu, xử lý tranh chấp quốc tế.

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Toàn cảnh phiên họp.

Về kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, Phó Thủ tướng yêu cầu thiết kế mô hình khách quan, minh bạch, có sự tham gia thực chất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư và chuyên gia.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư và đối tượng chịu tác động; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo tinh thần cầu thị, khoa học, chặt chẽ, không né tránh các vấn đề còn khác nhau.

Phó Thủ tướng yêu cầu hồ sơ trình Chính phủ phải nêu rõ các phương án chính sách, lý do lựa chọn, tác động, rủi ro và nguồn lực thực hiện; bảo đảm dự án luật vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vừa phát huy đúng vai trò tự quản nghề nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam bản lĩnh, đạo đức, chuyên nghiệp, hội nhập.

Kim Thanh/VOV1
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