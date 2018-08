Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp song phương với Quốc vụ khanh Ấn Độ

Chiều 4/8, bên lề Hội nghị AMM 51 và các hội nghị liên quan tại Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương với Quốc vụ khanh Ấn Độ Vijay Kumah Singh nhằm trao đổi những quan điểm của hai bên trong hợp tác với ASEAN và thúc đẩy hợp tác quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Quốc vụ khanh Ấn Độ.

Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt, cũng như những bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ gần đây, đặc biệt là việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj sang Việt Nam đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ và dự Khai mạc Hội nghị quốc tế về Ấn Độ Dương lần thứ 3 trong hai ngày 27, 28/8.

Hai bên nhất trí triển khai những kết quả quan trọng đạt được sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang hồi tháng 3 năm nay, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh với việc triển khai 2 gói tín dụng quốc phòng của Ấn Độ dành cho Việt Nam, nỗ lực tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế thương mại-đầu tư tăng trưởng cao hơn nữa, cũng như tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác dầu khí tại Việt Nam.

Quốc vụ khanh Kumah Singh khẳng định Ấn Độ ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc DOC và sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả./.

