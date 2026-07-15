Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hà Nội

Cùng tham dự ngày hội còn có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Yên Bài.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Yên Bài, TP Hà Nội. (Ảnh: Phú Kiên)

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng được dự ngày hội cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Bài, xã có diện tích lớn thứ hai của TP. Hà Nội, với khoảng 21.000 dân, 45% là đồng bào dân tộc Mường. Nhiều năm qua, địa phương đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Bài đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại ngày hội.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, mọi hoạt động của xã hội, kể cả hoạt động của tội phạm, đều diễn ra từ cơ sở. Khi nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ lực lượng công an thì công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự sẽ đạt hiệu quả cao. Thực tế cho thấy, những địa phương giữ vững an ninh, trật tự đều là những nơi phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì hiệu quả, trong đó có xã Yên Bài.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Ngày hội.

Nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô, xã Yên Bài có vị trí chiến lược, là địa bàn giao thoa văn hóa nhiều dân tộc, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trang trại trải nghiệm, nông nghiệp xanh, đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt áp lực ngày càng lớn trong bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân và du khách. Xác định giữ bình yên bền vững cần dựa vào sức mạnh toàn dân chứ không riêng lực lượng Công an, xã đã từng bước xây dựng "thế trận lòng dân" thông qua các mô hình tự quản, hệ thống camera an ninh và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở.

Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai tuyên truyền qua nhiều hình thức: chuyên trang, chuyên mục, phóng sự trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hội nghị tại xã và 22 thôn; lồng ghép với các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt. Hội Cựu chiến binh tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho gần 900 hội viên, duy trì mô hình "Đoạn đường cựu chiến binh tự quản. Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ gắn phong trào "Nuôi con giỏi, dạy con ngoan" với xây dựng gia đình văn hóa; Hội Nông dân phối hợp phòng chống tội phạm, vận động hội viên quản lý người thân không vi phạm pháp luật.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân xã Yên Bài

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 22 thôn phát huy vai trò "tai mắt" của công an, phối hợp giải quyết hiệu quả 5 điểm nghẽn về an ninh trật tự trên địa bàn. Sau 1 năm thành lập xã, đã có hơn 1.100 lượt quần chúng tham gia tuần tra canh gác; nhân dân cung cấp hơn 100 tin liên quan an ninh trật tự, hỗ trợ Công an điều tra khám phá nhiều vụ án.

Xã hiện duy trì hiệu quả 5 mô hình và xây dựng mới 4 mô hình, nổi bật như: "Thôn bản nhất về an ninh trật tự", "Người có uy tín - điểm tựa bình yên", "Xóm ngõ tự quản", "Dòng họ tự quản", "Cổng trường an toàn giao thông" và hệ thống camera giám sát an ninh liên kết. Đáng chú ý, 120 camera an ninh lắp đặt từ nguồn xã hội hóa, kết nối trực tiếp với Công an xã, đã giúp phát hiện, xử lý kịp thời 5 vụ đổ trộm rác thải công nghiệp và 2 vụ va chạm giao thông bỏ chạy.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được kiện toàn với 67 thành viên, tham gia hơn 500 lượt tuần tra kiểm soát ban đêm, cung cấp 22 tin báo có giá trị.

Các hoạt động tại ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng công an xã tổ chức 798 lượt tuần tra, kiểm soát; điều tra khám phá 13 vụ án, 47 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; xử lý 85 vụ việc với 93 đối tượng vi phạm quy định quản lý kinh tế và môi trường; 12 vụ với 23 đối tượng phạm tội về ma túy.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, công an xã đã vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho một hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí 75 triệu đồng; phát động cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025.