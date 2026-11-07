Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần do UBND tỉnh Gia Lai làm cơ quan chủ quản; dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.

Trong phạm vi dự án có hơn 1.000 ha đất cần thu hồi, 5.300 hộ dân và 19 tổ chức chịu ảnh hưởng và khoảng 530 hộ cần được tái định cư, 3.800 ngôi mộ cần di dời.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe báo cáo tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Các dự án thành phần của Cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku đã bước sang giai đoạn thi công. Các nhà thầu tổ chức 206 mũi thi công hơn 1.500 máy móc, thiết bị và 2.500 nhân sự. Tổng giá trị sản lượng của cả 3 dự án thành phần là hơn 2.000 tỉ đồng. Các nhà thầu thi công đảm bảo theo tiến độ chi tiết đã được chấp thuận. Trong đó, một số đơn vị thi công vượt tiến độ từ 1,5 - 2%...

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã trực tiếp tìm hiểu tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng tại hai gói thầu XL01 và XL02, thuộc Dự án Thành phần 1. Trong đó, gói thầu XL02 trị giá 2000 tỷ đồng, đã đạt hơn 18% khối lượng, còn chậm so với kế hoạch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận những nỗ lực của Gia Lai trong triển khai và thực hiện dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng

Đối với dự án thành phần 2, địa hình đồi núi phức tạp, đặc biệt là hai hầm xuyên núi An Khê và Mang Yang, tổng chiều dài khoảng 5,75 km, đặt ra yêu cầu rất cao về kỹ thuật thi công. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn trong mở đường tiếp cận cửa hầm, vận chuyển vật liệu và huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị. Về những cố gắng của tỉnh Gia Lai và các đơn vị thi công, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà của Chính phủ nhằm động viên các công nhân đang trực tiếp thi công các thành phần Dự án cao tốc Quy Nhơn -Pleiku

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh: “Tôi đánh giá rất cao, quan trọng là giải phóng mặt bằng không có khiếu kiện và các vấn đề khác, bà con hoan hỉ. Vấn đề nữa là địa hình của Gia Lai rất phức tạp, đặc biệt cao tốc phải thông qua 2 hầm. Hầm thi công đòi hỏi kỹ thuật phải cao, không phải cứ nhanh là được và không phải ai cũng thi công được. Về máy móc thiết bị phải làm sao phải an toàn và kỹ thuật, chất lượng. Dứt khoát phải đẩy nhanh tiến độ, nhưng không vì tiến độ mà để ảnh hưởng đến chất lượng, làm sao vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng”.