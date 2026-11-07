English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Thứ Bảy, 17:16, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/11, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Gia Lai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần do UBND tỉnh Gia Lai làm cơ quan chủ quản; dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.

Trong phạm vi dự án có hơn 1.000 ha đất cần thu hồi,  5.300 hộ dân và 19 tổ chức chịu ảnh hưởng và khoảng 530 hộ cần được tái định cư,  3.800 ngôi mộ cần di dời.

pho thu tuong pham gia tuc kiem tra tien do cao toc quy nhon - pleiku hinh anh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe báo cáo tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Các dự án thành phần của Cao tốc đường bộ Quy Nhơn-Pleiku đã bước sang giai đoạn thi công. Các nhà thầu tổ chức 206 mũi thi công hơn 1.500 máy móc, thiết bị và 2.500 nhân sự. Tổng giá trị sản lượng của cả 3 dự án thành phần là hơn 2.000 tỉ đồng. Các nhà thầu thi công đảm bảo theo tiến độ chi tiết đã được chấp thuận. Trong đó, một số đơn vị thi công vượt tiến độ từ 1,5 - 2%...

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã trực tiếp tìm hiểu tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng tại hai gói thầu XL01 và XL02, thuộc Dự án Thành phần 1. Trong đó, gói thầu XL02 trị giá 2000 tỷ đồng, đã đạt hơn 18% khối lượng, còn chậm so với kế hoạch.

pho thu tuong pham gia tuc kiem tra tien do cao toc quy nhon - pleiku hinh anh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận những nỗ lực của Gia Lai trong triển khai và thực hiện dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng

Đối với dự án thành phần 2, địa hình đồi núi phức tạp, đặc biệt là hai hầm xuyên núi An Khê và Mang Yang, tổng chiều dài khoảng 5,75 km, đặt ra yêu cầu rất cao về kỹ thuật thi công. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn trong mở đường tiếp cận cửa hầm, vận chuyển vật liệu và huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị. Về những cố gắng của tỉnh Gia Lai và các đơn vị thi công, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực này.

pho thu tuong pham gia tuc kiem tra tien do cao toc quy nhon - pleiku hinh anh 3
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà của Chính phủ nhằm động viên các công nhân đang trực tiếp thi công các thành phần Dự án cao tốc Quy Nhơn -Pleiku

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh: “Tôi đánh giá rất cao, quan trọng là giải phóng mặt bằng không có khiếu kiện và các vấn đề khác, bà con hoan hỉ. Vấn đề nữa là địa hình của Gia Lai rất phức tạp, đặc biệt cao tốc phải thông qua 2 hầm. Hầm thi công đòi hỏi kỹ thuật phải cao, không phải cứ nhanh là được và không phải ai cũng thi công được. Về máy móc thiết bị phải làm sao phải an toàn và kỹ thuật, chất lượng. Dứt khoát phải đẩy nhanh tiến độ, nhưng không vì tiến độ mà để ảnh hưởng đến chất lượng, làm sao vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng”.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

PTT Phạm Gia Túc: Đưa Việt Nam thành trung tâm Logistics khu vực và thế giới
PTT Phạm Gia Túc: Đưa Việt Nam thành trung tâm Logistics khu vực và thế giới

VOV.VN - Sáng 7/11, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi cung ứng toàn cầu”.

PTT Phạm Gia Túc: Đưa Việt Nam thành trung tâm Logistics khu vực và thế giới

PTT Phạm Gia Túc: Đưa Việt Nam thành trung tâm Logistics khu vực và thế giới

VOV.VN - Sáng 7/11, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Kiểm tra, giám sát phải thực chất, sát thực tiễn
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Kiểm tra, giám sát phải thực chất, sát thực tiễn

VOV.VN - Ngày 4/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Kiểm tra, giám sát phải thực chất, sát thực tiễn

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Kiểm tra, giám sát phải thực chất, sát thực tiễn

VOV.VN - Ngày 4/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công cảng Yên Bình, Thái Nguyên
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công cảng Yên Bình, Thái Nguyên

VOV.VN - Sáng 29/10, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ khởi công 5 công trình, dự án quy mô lớn chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2026). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công cảng Yên Bình, Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự lễ khởi công cảng Yên Bình, Thái Nguyên

VOV.VN - Sáng 29/10, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ khởi công 5 công trình, dự án quy mô lớn chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2026). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội