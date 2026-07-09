Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Petrovietnam phải bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Chiều 9/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cho biết, tập đoàn đã bám sát Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ để triển khai các giải pháp cấp bách, bảo đảm nguồn cung năng lượng, xăng dầu, điện, khí, phân bón và các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế; tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong bảo đảm “5 An”: An ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, Petrovietnam đạt tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch 5,0-23,1% so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, gia tăng trữ lượng đạt 8,3 triệu tấn quy dầu, bằng 55,3% kế hoạch năm; đồng thời ký kết 3 hợp đồng dầu khí, tạo nền tảng cho hoạt động thăm dò, khai thác trong giai đoạn tới.

Sản lượng khai thác dầu khí đạt gần 8,7 triệu tấn quy dầu, tăng 11,4%; riêng sản lượng dầu thô đạt 5,5 triệu tấn, tăng 14,2% - lần đầu tiên sau 11 năm (kể từ năm 2015) ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ, bất chấp nhiều mỏ đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Các lĩnh vực sản xuất chủ lực đều duy trì tăng trưởng tích cực trên 2 con số so với cùng kỳ: Sản lượng điện đạt 20,46 tỷ kWh; đạm đạt 946,6 nghìn tấn; xăng dầu đạt 8,51 triệu tấn.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường chủ trì hội nghị.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế biến động, Petrovietnam đã linh hoạt điều hành nguồn nguyên liệu, tối ưu công suất các nhà máy, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước. Tập đoàn tiên phong chuyển dịch năng lượng xanh thông qua thúc đẩy xăng sinh học E10, góp phần giảm phát thải, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh quốc gia.

Với nỗ lực đó, kết quả các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của Petrovietnam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch Bộ Tài chính giao và bám sát mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2026 của Chính phủ, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 734,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49%; doanh thu hợp nhất ước đạt 445,4 nghìn tỷ đồng, tăng 39%. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 88,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với sản xuất kinh doanh, Petrovietnam tiếp tục thúc đẩy đầu tư phát triển, tạo năng lực tăng trưởng mới. Giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ; tập trung vào các dự án trọng điểm trong lĩnh vực thăm dò khai thác, khí, điện, LNG, lọc hóa dầu gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn giai đoạn 2026-2030.

Hoạt động thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế cũng được Petrovietnam đẩy mạnh. Doanh thu từ kinh doanh quốc tế 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65,5% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng cuối năm, ông Lê Mạnh Cường nhìn nhận, rủi ro biến động giá dầu và bất ổn địa chính trị thế giới sẽ tiếp tục là thách thức lớn, cùng với các khó khăn trong giải ngân đầu tư và cung ứng vật tư. Để đạt mục tiêu đặt ra trong năm 2026, toàn Petrovietnam tiếp tục quán triệt nhiệm vụ xuyên suốt là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, liên tục, hiệu quả; quản trị theo chuẩn mực OECD; Hướng tới mục tiêu thuộc Top 10 doanh nghiệp khu vực và gia nhập Fortune Global 500 vào năm 2030.

Phải tăng trưởng thực chất

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Petrovietnam, khẳng định Petrovietnam đã có những đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc: Petrovietnam đã có những đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Dẫn chứng từ biến động tại Trung Đông thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhìn nhận, nếu Việt Nam không có hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" và khát vọng của tập thể Petrovietnam trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, khẳng định Chính phủ đặt niềm tin lớn vào Petrovietnam và tin tưởng Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao.

Giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của “sếu đầu đàn” trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng quốc gia. Petrovietnam phải bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, đồng thời tăng trưởng phải thực chất, hiệu quả và đi cùng đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại nhưng cũng phải bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Petrovietnam đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; áp dụng mô hình quản trị tiên tiến của thế giới nhằm cắt giảm chi phí trung gian và tối ưu hóa hệ sinh thái nội bộ, tích cực phối hợp cùng các bộ, ngành để hoàn thiện khung pháp lý (đặc biệt là Luật Dầu khí), qua đó tạo cơ chế đột phá, khơi thông các điểm nghẽn về đầu tư.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định, đây vừa là sự ghi nhận, động viên, vừa là trách nhiệm của Petrovietnam. Ngay trong tháng 7/2026, Petrovietnam sẽ ban hành Chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ cơ chế kiểm tra, giám sát.

Petrovietnam nhận thức rõ, kết quả 6 tháng đầu năm là rất khích lệ nhưng mới là tiền đề, bài toán lớn nhất của Petrovietnam trong 6 tháng cuối năm không chỉ là “làm gì”, mà là “làm như thế nào để có kết quả cụ thể”; không chỉ là quyết tâm, mà là kỷ luật thực thi; không chỉ là chương trình hành động, mà là sản phẩm, dòng tiền, tiến độ dự án và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Đại diện các tổ chức Đảng, đảng viên Petrovietnam nhận Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025)

Trên tinh thần đó, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn định hướng các giải pháp trọng tâm và khẳng định: 6 tháng cuối năm, Tập đoàn sẽ “biến chủ trương thành chương trình hành động, biến chỉ tiêu thành sản phẩm cụ thể, biến nguồn lực thành tăng trưởng, biến cam kết thành kết quả đo đếm được”; và hành động với đúng tinh thần 8 chữ vàng của Tổng Bí thư trao tặng “Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu”.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trao các Bằng Khen của Đảng uỷ Chính phủ tặng các tổ chức Đảng, đảng viên Petrovietnam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp (2021 - 2025).