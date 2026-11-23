Hải Phòng là thành phố cảng, trung tâm kinh tế, lịch sử, văn hóa của vùng duyên hải Bắc bộ, sở hữu nhiều lợi thế đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, không gian đô thị và hệ thống hạ tầng giao thông, tạo nguồn chất liệu phong phú cho hoạt động sáng tạo và sản xuất điện ảnh.

Thành phố hiện có gần 4.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 2 di sản thế giới liên tỉnh gồm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và Di sản quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; 2 di sản văn hóa phi vật thể thế giới, gồm: nghệ thuật ca trù và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự chương trình Gala "Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu".

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, di sản, văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại tạo nên nguồn chất liệu sáng tạo phong phú, đa dạng, có khả năng đáp ứng bối cảnh cho nhiều thể loại phim; mở ra cơ hội để các nhà làm phim nghiên cứu, khai thác, kể những câu chuyện độc đáo về vùng đất và con người Hải Phòng. Thành phố cũng nhận thức rằng, tiềm năng, lợi thế về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan, di sản và lợi thế hạ tầng mới là những điều kiện ban đầu. Thành phố Hải Phòng đã chủ động phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức diễn đàn "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh" năm 2026, nhằm giới thiệu những tiềm năng, môi trường hợp tác thuận lợi và có cơ chế hỗ trợ thiết thực mời gọi các đoàn làm phim.

"Thành phố Hải Phòng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất và luôn chủ động đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân, nhà làm phim trong quá trình triển khai các dự án điện ảnh. Không chỉ chào đón các nhà làm phim bằng tiềm năng, lợi thế sẵn có và lòng hiếu khách, Hải Phòng còn thể hiện quyết tâm thông qua những hành động hỗ trợ thiết thực, sát cánh cùng các đơn vị trong quá trình thực hiện các dự án điện ảnh cũng như phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố", ông Nguyễn Minh Hùng cho biết.

Là hoạt động chính, trọng tâm của diễn đàn "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh", Gala "Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu" được xây dựng như một hành trình kể bằng điện ảnh và âm nhạc về mối quan hệ giữa Hải Phòng với màn ảnh qua nhiều thế hệ. Gala đưa khán giả trở lại với những tác phẩm điện ảnh, truyền hình gắn liền với Hải Phòng như "Khói trắng", "Sóng ở đáy sông", "Những ngọn nến trong đêm"...

Gala "Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu" là hoạt động chính, trọng tâm của Diễn đàn "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh".

Những trích đoạn phim kết hợp với các ca khúc quen thuộc, gợi lại ký ức về một Hải Phòng giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và những con người mạnh mẽ, nghĩa tình. Chương trình còn có các cuộc giao lưu với những nghệ sĩ từng gắn bó với các tác phẩm lấy bối cảnh Hải Phòng như NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh và diễn viên Minh Nguyệt.

Chương trình giao lưu với các nghệ sĩ từng gắn bó với các tác phẩm lấy bối cảnh Hải Phòng.

Gala cũng dành thời gian tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ quê Hải Phòng hoặc có nhiều gắn bó với thành phố như NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà, Phượng Vũ... Từ những dấu ấn đã có trên màn ảnh đến những cuộc gặp gỡ, kết nối với các đạo diễn, nhà sản xuất trong nước và quốc tế, chương trình không chỉ khơi dậy niềm tự hào về một Hải Phòng giàu bản sắc, mà còn mở ra kỳ vọng thành phố sẽ trở thành nơi khởi nguồn của những câu chuyện điện ảnh mới, đặc sắc trong tương lai.