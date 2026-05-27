Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Sáng nay (27/5), đoàn kiểm tra, giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Trọng tâm là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thực hiện Nghị quyết số 57 và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ. Sau sắp xếp, tỉnh đã thành lập mới 45 xã, phường; giảm 3 cơ quan, đơn vị và 17 đơn vị cấp phòng; giảm 2 hội cấp tỉnh và 6 phòng chuyên môn cấp tỉnh. Tỉnh đã hoàn thành bố trí hơn 1.320 công chức và 196 cán bộ chuyên trách cấp xã; thực hiện điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 11.310 lượt cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, đã thực hiện điều chuyển nhiều xe ô tô phục vụ công tác dùng chung và chuyên dùng để phục vụ hoạt động của các đơn vị sau sắp xếp; 100% đơn vị cấp xã mới đã kết nối truyền số liệu chuyên dùng, triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến và nền tảng số phục vụ điều hành.

Trong thực hiện Nghị quyết số 57, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển chính quyền số. Hiện toàn tỉnh cung cấp hơn 2.080 dịch vụ công trực tuyến; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận gần 24.700 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên cũng đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng các mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tỉnh đã thực hiện kiểm điểm theo đúng quy định, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ và sát thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương nghiêm túc, kịp thời, toàn diện; thể chế hóa nhanh các chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau sắp xếp, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh cơ bản vận hành ổn định, đồng bộ, liên thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự được thực hiện nhanh, quyết liệt; tỉnh đã chủ động luân chuyển, điều động cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở, nhất là ở các lĩnh vực còn khó như công nghệ thông tin, tư pháp, xây dựng, đầu tư nhằm nâng cao năng lực điều hành tại cấp xã.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Điện Biên chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, khơi thông nguồn lực, phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống như nông nghiệp, đầu tư công, công nghiệp, dịch vụ và du lịch; đồng thời quyết tâm thu hút các nhà đầu tư chiến lược nhằm tạo dư địa phát triển mới cho địa phương.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những kết quả bước đầu của Điện Biên trong thực hiện Nghị quyết số 57, nhất là lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng nền tảng số trong quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy chính quyền điện tử và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức theo quý gắn với sản phẩm, KPI và phần mềm quản lý, bước đầu tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng và quản trị bộ máy.

Phó Thủ tướng cho rằng, mặc dù là địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương đã triển khai rất tích cực phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các nền tảng số phục vụ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Quan trọng hơn, phong trào đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, giúp người dân hiểu rõ hơn về chuyển đổi số. Qua đó, từng bước thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử từ cấp tỉnh đến cơ sở.