Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Nhất, sinh năm 1928.

Tham gia cách mạng từ tháng 2/1946 trong lực lượng dân quân xã, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều trọng trách ở cơ sở và các cơ quan, từ giáo viên bình dân học vụ, cán bộ giao thông liên lạc kháng chiến đến cán bộ tổ chức, cơ yếu, công tác nhân sự và thanh tra. Trải qua nhiều cơ quan, đơn vị và cương vị công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ cách mạng và nhân dân. Những đóng góp trong hai cuộc kháng chiến và quá trình xây dựng đất nước được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Phó Thủ tướng khẳng định, ở tuổi 98 với 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Phạm Văn Nhất vẫn giữ tấm lòng son sắt, trung thành với Đảng, giữ trọn tư cách người đảng viên cộng sản mẫu mực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Nhất.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí Phạm Văn Nhất và gia đình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng, xúc động khi trở về thăm quê hương Chấn Thịnh, gặp lại các đồng chí cán bộ, đảng viên và đặc biệt được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho một đảng viên ưu tú, mẫu mực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn của cá nhân đồng chí Phạm Văn Nhất và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, Đảng bộ xã Chấn Thịnh và Chi bộ thôn Đại Lịch.

Theo Phó Thủ tướng, lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa khi cả nước đang hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi tới đồng chí Phạm Văn Nhất lời chúc mừng và tri ân sâu sắc, đồng thời chúc mừng địa phương có người đảng viên tiêu biểu, cống hiến gần trọn một thế kỷ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và quê hương.

Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đảng viên Phạm Văn Nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng bày tỏ phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới. Để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chấn Thịnh tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên chăm lo các gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão thành; đồng thời quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trẻ.

Lãnh đạo xã Chấn Thịnh tặng hoa chúc mừng đảng viên Phạm Văn Nhất.

Với gia đình đồng chí Phạm Văn Nhất, Phó Thủ tướng mong muốn gia đình tiếp tục chăm sóc chu đáo, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của đồng chí, trao truyền những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ con cháu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.