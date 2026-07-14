English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm tại trường học

Thứ Ba, 11:32, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (14/7), chủ trì Hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục.

Theo báo cáo, 6 tháng qua, ngành Y tế kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 3.700 cơ sở, trong đó phạt tiền 3.571 cơ sở với số tiền phạt 20 tỷ 200 triệu đồng (tăng 2 tỷ 600 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2025). Ngành Công thương đã xử lý hơn 1.800 vụ việc vi phạm; xử phạt hơn 13 tỷ đồng; phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử rà soát, ngăn chặn và yêu cầu gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng. Lực lượng Công an cũng đã phát hiện, xử lý 4.688 vụ, với gần 4.800 tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó khởi tố 95 vụ với 192 bị can.

pho thu tuong pham thi thanh tra yeu cau siet chat an toan thuc pham tai truong hoc hinh anh 1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026

Về công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm: Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 08/6/2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành đã kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác an toàn thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết: "Người tiêu dùng hiện nay một bộ phận không biết hàng nào là hàng thật, hàng nào là hàng giả sau khi chúng ta phát hiện ra rất nhiều những quảng cáo mà không đúng sự thật. Thế thì bây giờ chúng ta phải tập trung tuyên truyền làm sao để nổi bật lên những địa chỉ sản xuất, những người sản xuất, những doanh nghiệp sản xuất có uy tín chất lượng để dần dần tạo dựng cái niềm tin với người tiêu dùng. Thứ hai vẫn phải quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái và quảng cáo không đúng với sự thật ở trên không gian mạng. Thứ ba phải tiếp tục quản lý theo cả một chuỗi giá trị, như vậy sẽ đảm bảo được từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo an toàn tốt hơn".

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình ngộ độc thực phẩm gia tăng và diễn biến phức tạp; Quản lý kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội gặp nhiều khó khăn do khó xác định địa điểm kinh doanh, nhiều sản phẩm không thể hiện đầy đủ thông tin truy xuất, gây khó khăn cho việc ngăn chặn, thu hồi. Tình trạng các tổ chức, cá nhân quảng cáo thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng nhằm mục đích lợi nhuận vẫn chưa được giải quyết triệt để…

pho thu tuong pham thi thanh tra yeu cau siet chat an toan thuc pham tai truong hoc hinh anh 2
Các đại biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm toàn hệ thống chính trị, là bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị: "Tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở giáo dục. Và thống nhất là sẽ ban hành một Chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với việc truy xuất nguồn gốc cũng như là đảm bảo được các yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc".

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và bộ máy quản lý an toàn thực phẩm; tập trung tuyên truyền để chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành vi của chính những người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đã sản xuất là phải sạch, nguyên liệu đầu vào phải tuyệt đối an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng bởi đây là ngành nghề đặc thù, gắn trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng và sự phát triển của con người.

Hà Thảo/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nôi Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời yêu cầu các nghị quyết sau khi được thông qua phải nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nôi Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời yêu cầu các nghị quyết sau khi được thông qua phải nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai

VOV.VN - Sáng nay (14/7), tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai

VOV.VN - Sáng nay (14/7), tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội