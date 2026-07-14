Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm tại trường học

Theo báo cáo, 6 tháng qua, ngành Y tế kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 3.700 cơ sở, trong đó phạt tiền 3.571 cơ sở với số tiền phạt 20 tỷ 200 triệu đồng (tăng 2 tỷ 600 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2025). Ngành Công thương đã xử lý hơn 1.800 vụ việc vi phạm; xử phạt hơn 13 tỷ đồng; phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử rà soát, ngăn chặn và yêu cầu gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng. Lực lượng Công an cũng đã phát hiện, xử lý 4.688 vụ, với gần 4.800 tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó khởi tố 95 vụ với 192 bị can.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026

Về công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm: Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 08/6/2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành đã kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác an toàn thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết: "Người tiêu dùng hiện nay một bộ phận không biết hàng nào là hàng thật, hàng nào là hàng giả sau khi chúng ta phát hiện ra rất nhiều những quảng cáo mà không đúng sự thật. Thế thì bây giờ chúng ta phải tập trung tuyên truyền làm sao để nổi bật lên những địa chỉ sản xuất, những người sản xuất, những doanh nghiệp sản xuất có uy tín chất lượng để dần dần tạo dựng cái niềm tin với người tiêu dùng. Thứ hai vẫn phải quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái và quảng cáo không đúng với sự thật ở trên không gian mạng. Thứ ba phải tiếp tục quản lý theo cả một chuỗi giá trị, như vậy sẽ đảm bảo được từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo an toàn tốt hơn".

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình ngộ độc thực phẩm gia tăng và diễn biến phức tạp; Quản lý kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội gặp nhiều khó khăn do khó xác định địa điểm kinh doanh, nhiều sản phẩm không thể hiện đầy đủ thông tin truy xuất, gây khó khăn cho việc ngăn chặn, thu hồi. Tình trạng các tổ chức, cá nhân quảng cáo thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng nhằm mục đích lợi nhuận vẫn chưa được giải quyết triệt để…

Các đại biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm toàn hệ thống chính trị, là bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị: "Tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở giáo dục. Và thống nhất là sẽ ban hành một Chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với việc truy xuất nguồn gốc cũng như là đảm bảo được các yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc".

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và bộ máy quản lý an toàn thực phẩm; tập trung tuyên truyền để chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành vi của chính những người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đã sản xuất là phải sạch, nguyên liệu đầu vào phải tuyệt đối an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng bởi đây là ngành nghề đặc thù, gắn trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng và sự phát triển của con người.