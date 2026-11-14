Phó Thủ tướng Thường trực dự khởi công dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên

Sáng 14.11, tại xã Mường Bang, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Lễ khởi công dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự buổi lễ.

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2266 ngày 30/8/2026; triển khai trên địa bàn hai xã Mường Bang và Mường Cơi, tỉnh Sơn La, do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm nhà đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án có công suất thiết kế 1.200 MW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy công suất 300 MW. Công trình gồm hồ trên và hồ dưới, mỗi hồ có dung tích hữu ích 6,5 triệu m³, chênh lệch cột nước 600 m; tuyến năng lượng và nhà máy được bố trí sâu trong lòng núi, đấu nối với hệ thống điện thông qua tuyến đường dây 500 kV dài gần 10 km.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 27.800 tỷ đồng, được phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất 900 MW, dự kiến khởi công xây dựng từ quý IV/2027 và hoàn thành vào quý IV/2030. Giai đoạn 2 có công suất 300 MW, dự kiến triển khai từ quý I/2031 và hoàn thành vào quý IV/2032.

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên được triển khai trên địa bàn hai xã Mường Bang và Mường Cơi, tỉnh Sơn La.

Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 1,5 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Theo tính toán của nhà đầu tư, dự án dự kiến đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; tạo việc làm cho khoảng 2.400 lao động trong thời gian thi công và 350 lao động thường xuyên khi vận hành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, chỉ 76 ngày sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, đến ngày 13/11, các thủ tục, điều kiện để khởi công công trình đã được Bộ Công Thương, UBND tỉnh Sơn La và Tập đoàn Xuân Thiện phối hợp hoàn thiện, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Lễ khởi công dự án không chỉ đánh dấu bước triển khai một dự án năng lượng có quy mô lớn, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực phát triển.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án được kỳ vọng góp phần tăng cường khả năng lưu trữ, điều tiết, nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

"Chúng tôi xác định thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh, hiệu quả của dự án là thước đo năng lực của chính quyền. Lễ khởi công hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và nỗ lực bền bỉ của cả nhà đầu tư và chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La", Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Mường Bang.

Tập đoàn Xuân Thiện trao 5 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xa hội tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Mường Bang. Tập đoàn Xuân Thiện đã trao 5 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội tỉnh Sơn La, chung tay cùng tỉnh chăm lo đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn.

Đà Nẵng tiếp tục mưa to, nhiều hồ thủy lợi, thủy điện xả điều tiết nước VOV.VN - Sáng nay (12/11), tại khu vực miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng (miền núi tỉnh Quảng Nam cũ) có mưa to. Một số hồ thủy lợi, thủy điện thông báo xả điều tiết nước trong hồ

Vành đai 4 qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công đúng hẹn VOV.VN - Với hơn 94% diện tích mặt bằng đã được giải phóng, các điều kiện chuẩn bị cơ bản hoàn tất, dự án Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh sẵn sàng khởi công ngày 15/10. Các nhà thầu đang chuẩn bị máy móc, thiết bị, quyết tâm triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm liên vùng.

