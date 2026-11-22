

Ngày hội gồm hai phần lễ và hội. Phần lễ có văn nghệ chào mừng; ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) và ý nghĩa lịch sử của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); trình chiếu phóng sự phản ánh các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn TP Cần Thơ; tham luận, thảo luận đề xuất giải pháp xây dựng cộng đồng dân cư phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại phường Hưng Phú - TP Cần Thơ.

Phần hội có các hoạt động trưng bày, giới thiệu bánh dân gian, sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương; giới thiệu sách; trưng bày, giới thiệu áo dài, áo bà ba; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, các trò chơi dân gian…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Ông Đặng Văn Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hưng Phú, TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ông Đặng Văn Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hưng Phú - TP Cần Thơ cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế-xã hội tại 4 phường Hưng Phú, Tân An, Ninh Kiều và Cái Khế chuyển biến tích cực.

Ngày hội gồm hai phần lễ và hội.

Tổng thu ngân sách đạt khoảng 1.200 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tại phường Cái Khế đạt khoảng 134 triệu đồng/người/năm, tăng 8,62%; phường Ninh Kiều giải quyết việc làm mới cho 4.625 lao động, vượt chỉ tiêu. Công tác cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và chỉnh trang đô thị, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm. Đồng thời, công tác dân tộc, tôn giáo và các hoạt động văn hóa truyền thống được chú trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi những phần quà ý nghĩa đến tập thể và các hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn Cần Thơ

Tham dự và chỉ đạo tại Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao những kết quả mà TP Cần Thơ đạt được trên các lĩnh vực, nhất là tinh thần đoàn kết của bà con được thể hiện rõ qua phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, góp ngày công, tiền của để nạo vét kênh, đê bao khép kín và tu sửa, nâng cấp đường giao thông.

Để tinh thần Ngày hội được nâng cao và không dừng lại chỉ trong một ngày, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị TP Cần Thơ và các phường/xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

"Thứ nhất, lấy dân làm gốc trong mọi công việc. Các chủ trương, chính sách phải xuất phát từ đời sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Những vấn đề liên quan đến người dân phải bảo đảm để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.

Thứ hai, tăng tốc phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm, không để công việc bị chậm trễ do thủ tục hoặc né tránh trách nhiệm. Tập trung hoàn thành các công trình giao thông, logistics trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm. Kinh tế phát triển đến đâu, an sinh phải theo đến đó. Ngay từ bây giờ, phải chuẩn bị chu đáo công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn, bảo đảm mỗi hộ gia đình đều có một cái Tết an vui, đầm ấm.

Thứ ba, đầu tư cho văn hóa tương xứng với vị trí là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của sự phát triển, theo tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 26 của Quốc hội".

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất 1.000.000 đ cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn 4 phường Hưng Phú, Ninh Kiều, Cái Răng, Tân An.

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi những phần quà ý nghĩa đến tập thể và các hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn Cần Thơ; Lãnh đạo TP Cần Thơ cũng trao tặng 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.000.000đ) cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn 4 phường Hưng Phú, Ninh Kiều, Cái Răng, Tân An.