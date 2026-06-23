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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với UBND thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 20:16, 23/06/2026
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VOV.VN - Sáng nay 23/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với UBND thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan về giải quyết khó khăn, vướng mắc của Dự án ngập do triều khu vực TPHCM (giai đoạn 1).

Theo báo cáo, Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh  (giai đoạn 1) đặt mục tiêu, giai đoạn 1 sẽ kiểm soát ngập khoảng 570 km2 với dân số khoảng 6,5 triệu người thông qua hệ thống cống ngăn triều kết hợp với đê bao ven sông Sài Gòn. Dự án được thực hiện theo hình thức xây dựng-chuyển giao (BT). Đến nay, nhà đầu tư thực hiện được trên 93% khối lượng dự án, trong đó đã hoàn thành các hạng mục kết cấu, đang hoàn thiện phần cơ khí và hệ thống kiểm soát cũng như các công trình phụ trợ và cảnh quan.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã trao đổi và khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý đối với việc thực hiện thanh toán theo Hợp đồng BT đã ký kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư. Hai bên cần rà soát, thỏa thuận, thống nhất nội dung, phương thức thanh toán theo đúng quy định pháp luật và Hợp đồng đã ký.

Đại diện nhà đầu tư cam kết, sau khi giải quyết được vướng mắc về phương thức thanh toán, những hạng mục còn lại của dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành trong vòng 60 ngày.

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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, yêu cầu dứt khoát phải hoàn thành Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Qua ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng có thể khẳng định cơ sở pháp lý để xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan đến phương thức thanh toán của dự án đã đầy đủ. Do đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động giải quyết, quyết định phương án thanh toán theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư cần tiếp tục trao đổi, thống nhất phương thức thanh toán theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực hiện ngay, tránh kéo dài thời gian xử lý khi cơ sở pháp lý đã rõ, các ý kiến, văn bản chỉ đạo cũng đã đầy đủ.

Việt Cường/VOV1
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