Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm cửa khẩu Bắc Luân, viếng liệt sỹ Pò Hèn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 14/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và có bài phát biểu chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại tỉnh này.