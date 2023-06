Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, làm việc tại Vĩnh Long và An Giang

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang.

Trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế tại Trạm kiểm soát biên giới Vĩnh Nguơn - Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (thành phố Châu Đốc), tiếp giáp với Gò Tà Mâu (Vương quốc Campuchia) và tuyến biên giới đường sông chung trên sông Bình Ghi (thuộc huyện An Phú) - những nơi được xem là “điểm nóng” về buôn lậu của tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chủ động phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong công tác quản lý biên giới, đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới và đấu tranh, phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả thời gian qua.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang và Bộ chỉ BĐBP tại Trạm kiểm soát biên giới Vĩnh Nguơn, Đồn Biên Phòng Vĩnh Nguơn.

Chia sẽ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ cần tập trung nắm chắc tình hình, không để bị động trong mọi tình huống, chủ động phối hợp với các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường,… trong đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Nhận định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tội phạm trên biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; phòng, chống các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại; xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm liên quan đến ma tuý,…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên Phòng Vĩnh Nguơn.

Đối với vấn đề các bè cá còn neo đậu trên đường biên giới sông Bình Ghi, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu lãnh đạo tỉnh An Giang và huyện An Phú phối hợp các ngành chức năng sớm có biện pháp, giải pháp hỗ trợ người dân khẩn trương di dời theo thoả thuận của 2 phía Việt Nam và Campuchia.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang, trong 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1.036 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 153 vụ, liên quan đến 884 đối tượng. Tổng trị giá hàng hoá bắt giữ khoảng 19,3 tỷ đồng.

Chiều 27/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ và các bộ, ngành đến thăm, làm việc và tặng quà tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến thăm hỏi, động viên các học viên tại cơ sở 1 ở Vĩnh Long và thăm cơ sở 2 sắp đưa vào hoạt động.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 1 Cơ sở Cai nghiện ma túy có quy mô tiếp nhận 200 học viên, hiện đang quản lý 128 học viên. Hướng tới khi khu 2 của Cơ sở cai nghiện được đưa vào hoạt động, tổng quy mô của cơ sở có thể tiếp nhận và chữa trị 500 học viên.

Công tác quản lý người nghiện được thực hiện chặt chẽ, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng trong việc lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Toàn tỉnh hiện có trên 120 người tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và gần 250 người tham gia chương trình điều trị Methadone. Có hơn 250 người được quản lý sau cai nghiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết Vĩnh Long không phải là địa bàn trọng điểm về ma túy, nhưng với sự quyết tâm của tỉnh, Trung ương sẽ hỗ trợ để Vĩnh Long xây dựng mô hình cai nghiện điểm trong khu vực ĐBSCL.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh, ngành chuyên môn và lãnh đạo, cán bộ quản lý của cơ sở đã phấn đấu tạo mọi điều kiện tốt quản lý và điều trị cai nghiện cho học viên trong thời gian qua. Trong công tác cai nghiện ma túy, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khuyến khích xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp cùng định hướng nghề nghiệp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, tạo điều kiện các cho đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.