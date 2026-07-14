Phó Thủ tướng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Trước đó, ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành hai Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Quyết định cho Thứ trưởng Phạm Quang Hưng.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng cho hai tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên và Phạm Quang Hưng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng hai tân Thứ trưởng vừa được điều động, bổ nhiệm và khẳng định, hai Thứ trưởng đều có một quá trình công tác và sở trường riêng, nhưng điểm chung là đều có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao và đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao quyết định cho Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kỳ vọng hai tân Thứ trưởng tiếp tục cùng với tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả những nhiệm vụ rất lớn đang đặt ra đối với ngành trong giai đoạn phát triển mới: "Tôi đề nghị hai đồng chí thân Thứ trưởng phát huy tốt nhất sở trường của từng đồng chí, góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của ngành; chủ động phát hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của ngành Giáo dục. Đồng thời, đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ sớm phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và sở trường của từng đồng chí; đảm bảo sự đoàn kết thống nhất với mục tiêu và tầm nhìn chung, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo".

Đại diện cho hai tân Thứ trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, thực hiện tốt sự phân công của Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ; không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.