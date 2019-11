Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc tại New Zealand

Ngày 29/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết thúc chuyến thăm làm việc tại New Zealand từ ngày 27-29/11/2019). Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các lãnh đạo New Zealand đều bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại thủ đô Wellington và thành phố Auckland, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard, gặp làm việc với Bộ trưởng Tài chính, kiêm Bộ trưởng Thể thao và Giải trí Grant Robertson, Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu, kiêm Bộ trưởng Môi trường David Parker, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, kiêm Bộ trưởng Giao thông và Phát triển đô thị Phil Twyford, tiếp Thứ trưởng Ngoại giao cùng đại diện một số Bộ, ngành của New Zealand, thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại New Zealand.



Chủ tịch Quốc hội Trevor Mallard nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm New Zealand, nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2020) và nỗ lực đưa quan hệ Đối tác Toàn diện lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard cũng bày tỏ hài lòng về hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội, cả trong khuôn khổ song phương và tại các cơ chế nghị viện đa phương. Chủ tịch Quốc hội Mallard nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực đứng trước nhiều thách thức, hai nước cần tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do; khẳng định New Zealand ủng hộ lập trường của Việt Nam và nỗ lực chung của ASEAN nhằm tìm giải pháp thoả đáng cho vấn đề Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước New Zealand tươi đẹp, thanh bình và mến khách. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước thời gian qua; mong muốn Quốc hội New Zealand tiếp tục ủng hộ hai nước đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân...

Phó Thủ tướng cảm ơn New Zealand tiếp tục cung cấp hỗ trợ phát triển cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai....

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội và Chính phủ New Zealand tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng khoảng 7.000 người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở New Zealand, đóng góp vào sự phát triển của sở tại cũng như tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao đổi với Bộ trưởng Tài chính, kiêm Bộ trưởng Thể thao và Giải trí Grant Robertson.

Trao đổi với Bộ trưởng Tài chính, kiêm Bộ trưởng Thể thao và Giải trí Grant Robertson, Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu, kiêm Bộ trưởng Môi trường David Parker và Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, kiêm Bộ trưởng Giao thông và Phát triển đô thị Phil Twyford, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của lãnh đạo hai nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển thương mại giữa hai nước, trong đó kim ngạch hai chiều đã tăng 3 lần trong 10 năm qua từ 320 triệu USD năm 2009 lên hơn 1 tỉ USD năm 2018. Phó thủ tướng cũng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa để kim ngạch thương mại hàng hoá và dịch vụ hai chiều đạt 1,7 tỷ USD vào năm 2020; đề nghị New Zealand tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường, tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam về kiểm soát chất lượng nông sản, thủy sản xuất khẩu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy sớm nối lại đường bay thẳng nhằm tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước; mong muốn New Zealand tiếp tục hỗ rợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam, nhất là phi công và kỹ sư hàng không.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, kiêm Bộ trưởng Giao thông và Phát triển đô thị Phil Twyford.

Các Bộ trưởng của New Zealand chúc mừng Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu khu vực; đánh giá cao chủ trương và nỗ lực của Việt Nam trong chủ động hội nhập và liên kết kinh tế khu vực, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Khẳng định mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, thương mại nông sản, giáo dục đào tạo..., đồng thời mở rộng ra các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, năng lượng tái tạo...; khuyến khích doanh nghiệp New Zealand tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực New Zealand có kinh nghiệm, thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, trong đó có quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và đô thị thông minh.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, phối hợp quảng bá du lịch, nhất là du lịch sinh thái, thúc đẩy giao lưu văn hoá và thể thao; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; thúc đẩy hoàn tất đàm phán và sớm ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thứ trưởng Ngoại giao Ben King.

Tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Ben King cùng đại diện Bộ Các ngành Công nghiệp Cơ bản và Cơ quan Hỗ trợ Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand trong năm 2020, nhằm tăng cường tin cậy và sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Ben King nhấn mạnh Chính phủ New Zealand hết sức coi trọng và mong muốn nâng quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam lên một tầm cao mới; đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ quan hệ ASEAN - New Zealand và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó có việc đăng cai Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - New Zealand vào tháng 4/2020 tại Đà Nẵng.

Đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Wellington, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương nỗ lực và đóng góp tích cực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - New Zealand thời gian qua; mong bà con người Việt tại New Zealand nói chung và thủ đô Wellington nói riêng tuân thủ luật pháp sở tại, luôn hướng về quê hương, cội nguồn và tích cực vun đắp cho quan hệ hai nước.

Ngày 29/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn đại biểu Chính phủ ta đã rời Wellington, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại New Zealand./.