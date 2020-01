Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc Tết Cục Cảnh sát giao thông

Chiều 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã đến thăm và chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát giao thông.



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an). Ảnh: VGP

Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của toàn lực lượng Cảnh sát giao thông, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: số người chết giảm 7,2 %, số người bị thương giảm 6,2%, số vụ giảm 5%. Thủ tướng Chính phủ đã có Thư khen lực lượng Cảnh sát giao thông với thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tình trạng vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ quy định; tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan ô tô chở khách, xe container và lái xe uống bia rượu, sử dụng chất ma túy gây tai nạn giao thông... diễn ra rất phức tạp; Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiệu quả chưa đạt yêu cầu, tình trạng chống lại lực lượng Cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ diễn ra nghiêm trọng.

Về nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông trong thời gian tới, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết: “Sẽ tập trung tham mưu, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45 của Ban Bí thư; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư; Thực hiện Nghị quyết số 12 của Chính phủ và Chỉ thị số 01 của Bộ trưởng Bộ Công an; tập trung rà soát và đề xuất xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác cảnh sát giao thông với tinh thần giữ vững quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân tốt hơn..”.



Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ: năm nay là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, cũng là năm đầu tiên cả nước thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu bia, chủ đề Năm An toàn giao thông là “Đã uống rượu, bia - không lái xe” với mục tiêu giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tốt hơn nữa hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; thực hiện có hiệu quả Nghị định 100 của Chính phủ. Đồng thời tổ chức tổng kiểm soát phương tiện theo từng chuyên đề; tập trung xử lý các hành vi người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm tốc độ, làn đường, phần đường; vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô, xe máy..., góp phần xây dựng trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nói riêng và chấp hành pháp luật nói chung.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị bố trí lực lượng điều khiển hướng dẫn giao thông, chủ động không để xảy ra ùn tắc giao thông, nếu xảy ra do sự cố tai nạn giao thông phải kịp thời giải quyết không để kéo dài, nhất là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm nội ô và các tuyến ra, vào thành phố trong các ngày cao điểm tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong vận chuyển khách dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý, phục vụ cho Nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi. Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, như vận chuyển trái phép pháo nổ, buôn lậu, chất ma túy...;



Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ và Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp, phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn gỉao thông. Đồng thời, chỉ đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông../.