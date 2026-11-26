Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá, triển khai Đề án "Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy tại Quảng Ninh", diễn ra sáng nay (26/11).

Theo báo cáo của Công an thành phố Quảng Ninh, sau 9 tháng triển khai Đề án 189, cả 8/8 chỉ tiêu đề ra trong năm 2026 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đến ngày 20/11/2026, Công an thành phố đã rà soát, làm việc với hơn 2.500 người sau cai nghiện đang cư trú trên địa bàn. Trong số này, gần 2000 người, tương đương 76,7%, có cuộc sống ổn định, chấp hành tốt pháp luật; 796 người có việc làm ổn định, hơn 1.100 người làm việc không ổn định và 111 người tự sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị đánh giá, triển khai Đề án "Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy tại Quảng Ninh"

Công tác đào tạo nghề đạt kết quả tích cực. Thành phố tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho 172/202 học viên đủ điều kiện, đạt tỉ lệ 85,1%, vượt chỉ tiêu đề án. Đồng thời, tổ chức 32 hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm với 9.600 lượt người tham gia; giới thiệu việc làm ổn định cho 267 người sau cai nghiện. Trong số này, 266 người có việc làm, cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với gia đình, cộng đồng và không vi phạm pháp luật.

Về hỗ trợ tín dụng, 69 người sau cai nghiện được giải ngân vay vốn với tổng số tiền 9,51 tỷ đồng, bình quân 137,8 triệu đồng/người; chưa ghi nhận trường hợp nợ xấu. Đáng chú ý, tỉ lệ tái nghiện tại Quảng Ninh bước đầu được kéo giảm xuống dưới 6,5%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tội phạm và tệ nạn ma túy đang trở thành hiểm họa toàn cầu. Việt Nam đứng trước nguy cơ bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng làm địa bàn trung chuyển, tiêu thụ ma túy, nhất là những địa bàn đặc thù như Quảng Ninh. Nếu không làm tốt công tác cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng sẽ khó phá vỡ vòng luẩn quẩn "cai nghiện - tái nghiện", gây hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, chất lượng nguồn nhân lực và an toàn xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phát biểu tại hội nghị.

Từ thực tiễn Quảng Ninh, Phó Thủ tướng chỉ ra bài học kinh nghiệm quan trọng. Đó là đổi mới căn bản tư duy tiếp cận, chuyển từ quản lý người nghiện đơn thuần sang quản trị quá trình phục hồi và tái hòa nhập xã hội. Trong đó, việc làm, thu nhập ổn định, khả năng tự lập và không tái nghiện phải trở thành thước đo hiệu quả của công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý hai điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Đó là dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả và tính bền vững sau hỗ trợ còn hạn chế; những bất cập trong tiếp cận tín dụng, định mức hỗ trợ đào tạo nghề và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện.

Cùng với đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, chú trọng các nhóm có nguy cơ cao như thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân. Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng; kiên trì xây dựng văn hóa nói không với ma túy, nâng cao sức đề kháng của mỗi người dân, xây dựng mỗi địa bàn cơ sở thành một "pháo đài" phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an tổng kết thực tiễn Quảng Ninh, chuẩn hóa mô hình, quy trình và cơ chế phối hợp để hướng dẫn, nhân rộng phù hợp trên phạm vi cả nước; đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc về điều kiện tiếp cận tín dụng, định mức hỗ trợ đào tạo nghề và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện.