Phó Thủ tướng: Xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội

Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Lễ hưởng ứng năm nay tiếp tục khẳng định yêu cầu hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân; đưa văn hóa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ tại chương trình, ông Châu Vĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy từ “làm luật cho đủ” sang “làm luật để phát triển”, từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”. Theo ông, hiệu quả thi hành pháp luật cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp: “Để đổi mới được công tác thi hành pháp luật phải bắt đầu từ những nhiệm vụ cụ thể. Mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm, mỗi thủ tục phải được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi, mỗi một khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp phải được kịp thời ghi nhận và xử lý. Khi pháp luật thực sự bảo vệ được quyền lợi người dân, tạo được môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và củng cố được niềm tin của xã hội thì đó chính là những biểu hiện rõ nét nhất của hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại chương trình, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Phấn, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Kế, tỉnh Vĩnh Long, đại diện cho các giáo viên đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật, chia sẻ về ý nghĩa của việc ứng dụng nền tảng số trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo cô, cuộc thi không chỉ giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận mà còn khuyến khích mỗi người chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật: “Điều ý nghĩa nhất mà cuộc thi mang lại, đó là giúp biến những điều khoản pháp luật trở nên dễ tiếp cận, đặc biệt là thông qua nền tảng số, đã giúp cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật đến với người dân như chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng. Ngoài ra, cuộc thi cũng giúp tôi có thể chủ động và tự giác tìm hiểu các văn bản vi phạm pháp luật thay vì trước đó, tôi chỉ tìm hiểu khi có nhu cầu”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật thời gian qua. Tư duy xây dựng pháp luật từng bước chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển; việc rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số đã góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thể chế. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn và những bất cập phát sinh từ thực tiễn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới thực chất công tác truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội. Việc phổ biến pháp luật không chỉ dừng ở cung cấp thông tin mà phải giúp người dân hiểu, thực hiện đúng và biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đặc biệt, cần xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội, bắt đầu từ các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với đó là nâng cao năng lực thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân.

Cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật.

Nhấn mạnh yêu cầu nêu gương trong thực thi pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định: “Thượng tôn pháp luật phải bắt đầu từ chính các cơ quan nhà nước, từ những người được giao thực thi quyền lực, mọi cơ quan, cán bộ, công chức phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật, thực thi công vụ một cách liêm chính, công tâm và có trách nhiệm. Muốn người dân tôn trọng pháp luật thì trước hết cán bộ công chức phải gương mẫu. Muốn người dân tin vào pháp luật thì pháp luật phải được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và nghiêm minh. Tôi tin tưởng rằng công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, thể chế sẽ thực sự trở thành động lực là nguồn lực và lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chứng nhận Gương sáng pháp luật năm 2026 cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.