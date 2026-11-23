Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập Văn phòng điều phối.

Toàn tỉnh hiện có 36 xã triển khai chương trình nông thôn mới. Tỷ lệ giảm nghèo năm 2026 phấn đấu đạt 3,88%, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 13,36%. Đến nay đã giải ngân gần 218 tỷ đồng, đạt 51,51% tổng kế hoạch vốn được giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Lai Châu đạt nhiều kết quả đáng chú ý từ việc thử nghiệm các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tỉnh đã triển khai 4 mô hình công nghệ số, trong đó nổi bật là trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ. Từ ngày 22/7 đến 15/9/2026, mô hình đã hỗ trợ thành công hơn 5.800 hồ sơ, chiếm trên 80% tổng số hồ sơ tại bộ phận một cửa của 4 xã, phường thử nghiệm.

Lai Châu cũng là tỉnh đầu tiên kết nối Trung tâm tri thức hình ảnh và điều hành thông minh (VMS AI) tới 38/38 xã, phường. Trợ lý ảo công vụ kết nối hơn 500.000 văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ tra cứu dưới 30 giây, giảm từ 20-30% thời gian xử lý công việc lặp lại. Đặc biệt, mức độ hài lòng của người dân đối với các mô hình thử nghiệm đạt trên 92%.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển ứng dụng công nghệ số, xóa các điểm lõm sóng viễn thông tại các bản, số hóa hồ sơ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đồng thời chia sẻ với những khó khăn của Lai Châu, nhất là hạn chế về điều kiện hạ tầng, nguồn lực và địa bàn rộng, địa hình chia cắt.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Ngân phát biểu, tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nguồn lực cho y tế, giáo dục và giao thông. Cùng với đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, bảo đảm các chương trình, dự án thực sự góp phần cải thiện đời sống người dân.

Đối với hạ tầng giao thông, tỉnh cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - Tân Phong, tạo động lực kết nối, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư.

Về chuyển đổi số, Phó Thủ tướng đề nghị Lai Châu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 57, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là các sản phẩm đặc sản có lợi thế; thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền cơ sở. Các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và nguồn lực.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân cho biết, năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 10%; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 3.400 tỷ đồng, vượt 39% dự toán Trung ương giao. Đặc biệt, ngày 21/11, Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), mở ra động lực phát triển mới cho địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tỉnh Lai Châu khẳng định sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lai Châu chứng kiến ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Lai Châu.

Dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Lai Châu ký kết chương trình phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.