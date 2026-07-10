Phó Thủ tướng yêu cầu siết chặt quản lý, chống buôn lậu trên môi trường thương mại

6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 67.685 vụ việc vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 67.685 vụ việc vi phạm (tăng 36,15% so với cùng kỳ năm 2025); tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 9.647,747 tỷ đồng (tăng 49,36% so với cùng kỳ); khởi tố 1.512 vụ án, 2.570 đối tượng.

Không tiếp tay, bảo kê, bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa thực sự vững chắc, tình trạng hàng hóa nhập lậu, giả mạo nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp; trong nội địa, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra ở nhiều nơi, gia tăng trên môi trường thương mại điện tử với quy mô lớn, thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân; tình trạng mua bán trái phép hóa đơn, gian lận thuế và lợi dụng điều kiện thuận lợi, thông thoáng trong chính sách nhập khẩu để buôn lậu, gian lận thương mại chưa được phát hiện, xử lý triệt để...

Xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với thực tế

Để nâng cao hiệu quả công tác năm 2026 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành) tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ; đặc biệt tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các nước khác; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin

Các bộ, ngành, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tập trung sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự, Luật Thương mại, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Hải quan, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Sở hữu trí tuệ…; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin; triển khai và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng, đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ doanh nghiệp, Nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và lực lượng thực thi nhiệm vụ; giáo dục cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không tiếp tay, bảo kê, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khích lệ, động viên tinh thần, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam tăng cường vận động, phổ biến pháp luật, tuyên truyền những nguy hại, ảnh hưởng xấu của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn, phương thức gian lận, lừa đảo để Nhân dân biết, nâng cao cảnh giác và kịp thời thông tin cho cơ quan có thẩm quyền; bên cạnh đó phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và cơ quan báo chí.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chủ động, tích cực trong công tác theo dõi tình hình, kịp thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu…; tham mưu, theo dõi việc triển khai thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia; sớm hoàn thiện, trình Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9/6/2026 về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới; tham mưu sửa đổi Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2026. Tiếp tục tham mưu rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...