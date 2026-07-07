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Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Thứ Ba, 14:18, 07/07/2026
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VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, diễn ra sáng 7/7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu phát triển Viện trở thành tổ chức nòng cốt, giữ vai trò dẫn dắt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực lĩnh vực hạt nhân.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm, ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết, 50 năm thành lập Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (26/4/1976 – 26/4/2026) đánh dấu sự trưởng thành của một dân tộc trong lĩnh vực khoa học và của những khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, lòng tận hiến của biết bao nhiêu thế hệ các nhà khoa học Việt Nam.

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Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Năm 1976, khi đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, còn muôn vàn khó khăn của thời kỳ tái thiết, xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đến nay mỗi bước tiến đều chứa đựng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của nhiều thế hệ cán bộ Viện.

Thế giới hôm nay đang bước vào một thời đại mới. Biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, công nghệ lượng tử. Những thay đổi ấy đang làm thay đổi sâu sắc vai trò của năng lượng nguyên tử, của khoa học công nghệ hạt nhân. Đảng và Nhà nước đã có những quyết sách rất quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

"Chúng tôi mong muốn trở thành một tổ chức khoa học công nghệ hạt nhân chiến lược của quốc gia. Một tổ chức đủ năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học hạt nhân, đủ năng lực tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng hành cùng đất nước trong việc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại", ông Trần Trí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nói.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định, Đảng và Nhà nước đã xác định năng lượng hạt nhân giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện cam kết quốc tế và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chính phủ đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đồng bộ, trong đó có công tác chuẩn bị triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại tỉnh Đồng Nai. Đây là những dự án quan trọng của quốc gia, đòi hỏi các cơ quan liên quan, trong đó có Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, phải tập trung nhiều nguồn lực và để triển khai thực hiện.

"Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cần khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn mô hình tổ chức của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu theo chiến lược phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trở thành một tổ chức dẫn dắt, giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong lĩnh vực hạt nhân", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

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Dịp này, Phó Thủ tướng cũng đề nghị tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai; đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vào đời sống; chủ động hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng, khai thác hiệu quả các dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và các khuôn khổ hợp tác đa phương và song phương để nâng cao toàn diện tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân quốc gia, tiếp tục là đối tác tin cậy và trách nhiệm trong cộng đồng hạt nhân của thế giới.

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Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

VOV.VN - Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới - Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”.  

Vân Hồng/VOV1
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