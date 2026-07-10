Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa hoàn thành dứt điểm tháo gỡ 139 dự án tồn đọng

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP cả năm đạt 11%, phân bổ cụ thể cho từng quý, từng ngành, từng địa phương ngay từ đầu năm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt được một số kết quả bước đầu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Thu Sa

6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 10,7%, với 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt trên 34.200 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán và tăng 15,7% so với cùng kỳ; giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 5.499 tỷ đồng, bằng 38,4% kế hoạch, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố; đã xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 162/301 dự án tồn đọng, kéo dài, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc rà soát, đánh giá toàn diện và xác định tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, tập trung chỉ đạo đôn đốc, sớm đưa các dự án sản xuất kinh doanh đang triển khai thực hiện, đặc biệt là 33 dự án lớn (tổng vốn đầu tư 40.400 tỷ đồng) sớm hoàn thành, đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Đồng thời, bảo đảm vận hành ổn định, phát huy tối đa công suất Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các cơ sở công nghiệp hiện có, với mục tiêu: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành 110% công suất thiết kế, đạt 4,6 triệu tấn sản phẩm; ngoài ra, 18 sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, huy động tối đa vốn đầu tư toàn xã hội; giải quyết dứt điểm khó khăn về vật liệu xây dựng; tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; phát triển mạnh các ngành dịch vụ, trọng tâm là du lịch, thương mại và logistics; phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản, bảo đảm tăng trưởng ổn định; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc thực hiện kịch bản tăng trưởng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội;...

4 điểm sáng và những vấn đề cần lưu ý

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của tỉnh Thanh Hóa và ý kiến của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao, ghi nhận sự chuẩn bị tỉnh Thanh Hóa cho buổi làm việc hôm nay và những nỗ lực của tỉnh, cũng như các ý kiến xác đáng của các đại biểu dự họp.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nghe các đơn vị báo cáo tình hình thi công dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Thu Sa

"Với sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, xã hội ổn định, phát triển; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân được củng cố, nâng lên", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và nhận định Thanh Hóa đã đạt được 4 điểm sáng trong 6 tháng đầu năm.

Thứ nhất, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giữ được nền tảng của một địa phương quy mô lớn.

Thứ hai, khu vực công nghiệp vẫn là động lực chủ lực, trong đó các ngành sản xuất lớn và Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục giữ vai trò then chốt.

Thứ ba, tỉnh đã chuẩn bị được "nguồn tăng trưởng mới" khá rõ cho 6 tháng cuối năm. Nhiều dự án lớn dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động; đa dạng lĩnh vực: Công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, nhà ở xã hội, cảng biển, logistics.

Thứ tư, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh trật tự cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh còn một số vấn đề cần nhìn nhận thẳng thắn để thấy rõ trách nhiệm và phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Cụ thể, đà tăng trưởng của tỉnh đang chậm lại và cách xa kịch bản của năm. Mặc dù GRDP quý I tăng 9,14%, quý II chỉ đạt 6,03% dẫn đến tăng trưởng 6 tháng đạt 7,21%, thấp hơn kịch bản (10,08%) 2,87 điểm %. Mô hình tăng trưởng còn phụ thuộc lớn vào một số động lực truyền thống, nhất là Nghi Sơn và các ngành công nghiệp hiện hữu.

Ngoài ra, tỉnh có 3 điểm nghẽn cần tập trung xử lý: (1) giải ngân vốn đầu tư công đạt 28,3% kế hoạch (đứng 16/34 địa phương); (2) xuất khẩu mới đạt 42,3% kế hoạch; thuế sản phẩm chỉ tăng 2,19%, phản ánh sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn còn khó khăn; (3) các chỉ số về chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh (BPI, SIPAS, PAR Index) còn ở nhóm thấp.

Cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành

Nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, Thanh Hóa phải điều hành rõ từng động lực, rõ từng dự án, rõ từng sản phẩm, rõ từng điểm nghẽn, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng cả năm 11% trở lên theo Nghị quyết 168/NQ-CP, 169/NQ-CP của Chính phủ; bám sát Kịch bản 1 (tăng 14,44%), điều hành linh hoạt một số chỉ tiêu có điều kiện thuận lợi để tạo đà cho cả giai đoạn 2026-2030 và đóng góp cho mục tiêu chung của cả nước.

Ngay trong tháng 7, tỉnh cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành, đảm bảo đồng bộ với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các quy hoạch, kế hoạch đã được ban hành. Trong đó, giao chỉ tiêu tăng trưởng, sản lượng các sản phẩm chủ lực đến từng ngành, từng xã, phường; xác định rõ danh mục dự án, công trình đóng góp vào từng quý, từng tháng; cụ thể, rõ ràng hơn nữa từng giải pháp, gắn với định lượng sản phẩm cụ thể; kiểm điểm tiến độ hằng tháng.

"Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công các đồng chí lãnh đạo Tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và đồng hành với từng xã, phường, từng nhà đầu tư, từng dự án để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đảm bảo tiến độ triển khai; gắn trách nhiệm người đứng đầu và đánh giá chất lượng cán bộ", Phó Thủ tướng đề nghị.

Giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Cho rằng Thanh Hóa cần tổng rà soát toàn bộ nguồn lực, khơi thông ngay các điểm nghẽn, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư, Phó Thủ tướng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Tỉnh cần tập trung giải phóng mặt bằng, ổn định nguồn cung và giá vật liệu xây dựng, nhân công gắn với hạch toán kinh tế-xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án.

Đồng thời, phục hồi, khai thác hiệu quả và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; tập trung các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; hoàn thành dứt điểm việc tháo gỡ 139 dự án tồn đọng còn lại như cam kết và làm việc với các chủ đầu tư để đưa dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực phát triển; tiếp tục bảo đảm an sinh, giáo dục, y tế, ổn định xã hội, nhất là 6 trường nội trú biên giới, công tác chuẩn bị năm học mới; phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân.

"Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cơ chế, thể chế và nguồn lực trong phạm vi có thể để các địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số", Phó Thủ tướng cho biết và tin tưởng với truyền thống anh hùng và khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2026 và của cả giai đoạn, đóng góp thực chất cho sự phát triển của đất nước.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tình hình thi công dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương, xã Yên Khương. Khởi công năm 2025, dự án có tổng mức đầu tư 123,68 tỷ đồng và tiến độ thi công hiện nay đạt 63%. Bám sát kế hoạch đề ra và mục tiêu hoàn thành là ngày 15/8/2026, dự án đang tập trung nguồn lực cho giai đoạn hoàn thiện và hạ tầng kỹ thuật.

Cũng nhân dịp chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã đến thắp hương và tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh Ngô Thị Tuyển (từ trần ngày 4/7 vừa qua); thăm hỏi, tặng quà ông Đào Đình Hảo, thương binh suy giảm khả năng lao động 81% tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.