Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa kiên định mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên

Phó Thủ tướng đánh giá, với nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, xã hội ổn định, phát triển; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân được củng cố, nâng lên.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: VGP

Thanh Hóa đã đạt được 4 điểm sáng trong 6 tháng đầu năm:

Thứ nhất, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giữ được nền tảng của một địa phương quy mô lớn.

Thứ hai, khu vực công nghiệp vẫn là động lực chủ lực, trong đó các ngành sản xuất lớn và Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục giữ vai trò then chốt.

Thứ ba, tỉnh đã chuẩn bị được "nguồn tăng trưởng mới" khá rõ cho 6 tháng cuối năm. Nhiều dự án lớn dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động; đa dạng lĩnh vực: Công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, nhà ở xã hội, cảng biển, logistics.

Thứ tư, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh trật tự cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Thanh Hóa vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Đà tăng trưởng của tỉnh đang chậm lại và cách xa kịch bản của năm. Mặc dù GRDP quý I tăng 8,54%, quý II chỉ đạt 6,03% dẫn đến tăng trưởng 6 tháng đạt 7,21%, thấp hơn kịch bản (10,08%) 2,87 điểm %. Mô hình tăng trưởng còn phụ thuộc lớn vào một số động lực truyền thống, nhất là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các ngành công nghiệp hiện hữu.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa có 3 điểm nghẽn cần tập trung xử lý. Thứ nhất, giải ngân vốn đầu tư công đạt 38,4% kế hoạch (đứng thứ 15/34 địa phương). Thứ hai, xuất khẩu mới đạt 42,3% kế hoạch; thuế sản phẩm chỉ tăng 2,19%, phản ánh sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn còn khó khăn. Thứ ba, các chỉ số về chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh (BPI, SIPAS, PAR Index) năm 2025 còn ở nhóm thấp.

Cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành ngay trong tháng 7

Phó Thủ tướng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2026, Thanh Hóa phải điều hành rõ từng động lực, rõ từng dự án, rõ từng sản phẩm, rõ từng điểm nghẽn, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành, kiên định mục tiêu tăng trưởng cả năm 11% trở lên theo Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ; bám sát Kịch bản 6 tháng cuối năm GRDP tăng 14,44%, điều hành linh hoạt một số chỉ tiêu có điều kiện thuận lợi để tạo đà cho cả giai đoạn 2026 - 2030 và đóng góp cho mục tiêu chung của cả nước.

Ngay trong tháng 7/2026, tỉnh cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành. Trong đó, giao chỉ tiêu tăng trưởng, sản lượng các sản phẩm chủ lực đến từng ngành, từng xã, phường; xác định rõ danh mục dự án, công trình đóng góp vào từng quý, từng tháng; cụ thể, rõ ràng hơn nữa từng giải pháp, gắn với định lượng sản phẩm cụ thể; kiểm điểm tiến độ hàng tháng.

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các đồng chí lãnh đạo Tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và đồng hành với từng xã/phường, từng nhà đầu tư, từng dự án để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đảm bảo tiến độ triển khai. Phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác đánh giá chất lượng cán bộ.

Hoàn thành dứt điểm và tháo gỡ 139/301 dự án tồn đọng trước ngày 31/8/2026

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa cần tổng rà soát toàn bộ nguồn lực, khơi thông ngay các điểm nghẽn, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Tỉnh cần lưu ý một số vấn đề:

Về công tác chính trị, tư tưởng, đánh giá cán bộ: Cấp ủy phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của doanh nghiệp, người dân để có kế hoạch hành động và tiêu chí cụ thể.

Giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Tỉnh cần tập trung giải phóng mặt bằng, ổn định nguồn cung, giá trị xây dựng, nhân công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với từng dự án. Khẩn trương xử lý, hoàn thành dứt điểm và tháo gỡ 139/301 dự án tồn đọng còn lại trước ngày 31/8/2026; chủ động làm việc với các nhà đầu tư, để đưa các dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực phát triển.

Riêng lĩnh vực vật liệu xây dựng, tỉnh Thanh Hóa cần rà soát quy hoạch, cấp phép, nâng công suất các mỏ đất, cát, đá… kiểm soát giá, xử lý nghiêm việc đầu cơ, lợi ích nhóm, phối hợp với cơ quan điều tra tháo gỡ những vấn đề pháp lý về thủ tục tại các mỏ.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cần phục hồi, khai thác hiệu quả và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; đồng bộ hóa kết nối cảng, kho bãi, quỹ đất sạch, hạ tầng khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm đã có trong quy hoạch, đặc biệt là dự án điện LNG....

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh phải đa dạng hóa động lực tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào các dự án lớn để đảm bảo tăng trưởng nhanh nhưng phải thiết thực.

Đối với công nghiệp chế biến, chế tạo tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Tỉnh phải đồng hành thực chất với doanh nghiệp, từ nước sạch, nguyên liệu, điện, logistics… để thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Thương mại, du lịch dịch vụ, nông nghiệp phải đi vào chiều sâu, quan tâm tới giá trị thay vì năng suất; khai thác tốt lợi thế quy mô dân số lớn, thúc đẩy tiêu dùng hóa nội địa, thương mại hóa điện tử, đưa sản phẩm văn hóa lên nền tảng số để kết nối phát triển văn hóa với tiêu thụ hàng hóa; đa dạng hóa sản phẩm du lịch; chủ động ứng phó thời tiết cực đoan, đảm bảo sản xuất vụ mùa, vụ đông và an toàn hồ đập, đê điều.

Rà soát giấy phép đầu tư, đôn đốc việc giải ngân vốn thực hiện, đồng thời khuyến khích FDI liên kết thực chất với các khu vực kinh tế khác.

Khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh chủ động làm việc, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân để tháo gỡ khó khăn, động viên, khơi dậy khát vọng, hoài bão của doanh nghiệp Thanh Hóa, đồng thời tập trung các giải pháp để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Chỉ đạo ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng khu vực khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời quan tâm bố trí nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đưa vốn đến hộ nghèo, hộ chính sách được nhanh chóng, hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực tăng trưởng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chú trọng hơn đến công tác xúc tiến đầu tư, quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện thủ tục đầu tư và các khâu sau đầu tư.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm quy trình nội bộ, nâng tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phân tích từng hạn chế, cải thiện chỉ số KPI, SIPAS, PAR Index... theo đúng Kết luận số 18-KL/TW để tiếp tục thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục và đào tạo, ổn định xã hội. Đặc biệt quan tâm phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở cho công nhân, tập trung nguồn lực, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương và cả nước.

Tập trung chỉ đạo việc xây dựng 6 trường nội trú biên giới, đảm bảo an toàn, chất lượng, vận hành hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trực tiếp làm việc với ngành giáo dục và đào tạo về tình hình triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổ chức đón năm học mới 2026 - 2027 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Tỉnh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và toàn diện về việc đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ cơ sở vật chất, đủ thiết bị dạy và học trên địa bàn; đồng thời, nghiên cứu sử dụng ngân sách địa phương thực hiện miễn phí sách giáo khoa ngay trong năm học này.