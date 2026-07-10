Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân

Ngày 6/7/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án trọng điểm của Thành phố và các giải pháp 06 tháng cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với TPHCM - Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực

Tại Thông báo kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong 06 tháng đầu năm, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. GRDP tăng 8,55% so với cùng kỳ, cao hơn so với tăng trưởng GDP cả nước (tăng 8,18%) và là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua. Tổng thu ngân sách nhà nước bằng 59,4% dự toán Trung ương giao và tăng 25,6% so với cùng kỳ. Thu hút FDI đạt gần 7,5 tỷ USD, tăng 89,68% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định; du lịch tiếp tục là điểm sáng, lượng khách quốc tế và khách nội địa đều tăng khá. Giải ngân vốn đầu tư công 06 tháng đạt 34,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: GRDP 06 tháng tăng khá nhưng chưa đạt kịch bản đề ra (10,04%), tạo áp lực cho các tháng còn lại để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm (10,2%). Các chỉ số sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng khá (lần lượt là 10,9% và 11,8%) nhưng còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu cả năm (lần lượt là 12,2% và 15%). Giải ngân đầu tư công vẫn còn chậm, chưa có chuyển biến rõ nét (mới đạt 34,9% kế hoạch), xếp thứ 24/34 địa phương, thấp hơn bình quân cả nước (35,5%), trong đó còn nhiều dự án chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân rất thấp. Tiến độ triển khai các dự án trọng điểm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tỷ lệ giải ngân thấp; năng lực triển khai và cơ chế phối hợp còn hạn chế, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm …

Xác định rõ động lực, dư địa tăng trưởng mới đối với từng ngành, lĩnh vực

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026 như sau: Quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 4/7/2026; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/6/2026.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026, nhất là các nhiệm vụ giao hoàn thành trong năm 2026. Nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 và Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 06/7/2026 của Chính phủ để phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân, đề ra các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ, khả thi, quyết tâm đạt và vượt các mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, xã, phường, đặc khu hàng tháng, hàng quý trong các tháng cuối năm, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tăng trưởng Quý III, Quý IV/2026 để GRDP của Thành phố tăng trưởng trên 10% năm 2026; đánh giá đúng, trúng các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế; xác định rõ động lực và dư địa tăng trưởng mới để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi đối với từng ngành, lĩnh vực; huy động mọi nguồn lực, tập trung cao độ cho các tháng cuối năm, trong đó chú trọng các lĩnh vực có tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt thấp và rất thấp so với mục tiêu tăng trưởng cả năm; các ngành có quy mô lớn hoặc có vai trò động lực đối với ngành của cả nước và còn nhiều dư địa tăng trưởng (bán buôn, bán lẻ; dịch vụ lưu trú và ăn uống; dược phẩm…).

Công khai các dự án, công trình chậm tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong các tháng cuối năm; thường xuyên rà soát, đánh giá, xác định rõ những tồn tại, hạn chế ở từng khâu để kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả; tập trung tháo gỡ các nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng, không để tái diễn tình trạng dự án chờ mặt bằng.

Xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng, từng quý; công khai các dự án, công trình chậm tiến độ, tiếp tục thực hiện nghiêm việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân. Kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn nhưng đến nay chưa giải ngân hoặc giải ngân rất thấp.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm để sớm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và mở ra không gian phát triển mới. Tập trung thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 01/7/2026. Theo dõi sát tiến độ, nhất là đối với các dự án chậm triển khai; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư, nguồn cung cũng như sự biến động của giá vật liệu xây dựng.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về phát triển hệ thống đường sắt đô thị; đẩy nhanh hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, các thủ tục liên quan, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các tuyến đường sắt đô thị đã được phê duyệt, bảo đảm hoàn thành đúng và vượt kế hoạch.

Chủ động tháo gõ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 và Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4/2026. Khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án, lộ trình phù hợp để di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm Thành phố nhằm giảm ùn tắc giao thông và giữ gìn môi trường bền vững.