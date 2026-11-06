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Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW: Lấy người dân làm trung tâm truyền thông chính sách

Thứ Sáu, 21:37, 06/11/2026
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VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thảo luận cho ý kiến việc xây dựng Kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm năm 2027.

Ngày 1/10/2026, tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản truyền thông chính sách; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành Kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm năm 2027, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Thực hiện chỉ đạo này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch; đồng thời, có công văn gửi Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị phối hợp cung cấp danh mục các nghị quyết, luật, dự án luật, văn bản pháp luật và chính sách lớn, quan trọng dự kiến xây dựng, xem xét, cho ý kiến, ban hành và triển khai thực hiện trong năm 2027. Các cơ quan cũng được đề nghị góp ý, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai.

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Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến cơ bản thống nhất với mục đích, yêu cầu, phạm vi và những nội dung chủ yếu của dự thảo Kế hoạch; đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng có tính bao quát, lâu dài, lấy năm 2027 làm trọng tâm nhưng có thể cập nhật, bổ sung trong những năm tiếp theo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cơ quan xây dựng chính sách phải là đơn vị hiểu rõ nhất những tác động có thể phát sinh, từ đó chủ động đánh giá, dự báo và phối hợp các cơ quan báo chí để truyền thông ngay từ đầu, không để đến khi dư luận xuất hiện những ý kiến khác nhau mới tiến hành giải thích. Đối với công tác truyền thông chính sách cần đổi mới cả nội dung và hình thức, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ, cần nghiên cứu các sản phẩm ngắn gọn, dễ tiếp cận, có thể kết hợp yếu tố giáo dục và giải trí để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh, yêu cầu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm trong công tác truyền thông chính sách; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, sự đồng hành của báo chí và sự tham gia của nhân dân. Thông tin chính sách phải kịp thời, chính xác, minh bạch, dễ hiểu và dễ thực hiện, từ đó người dân mới có thể thực hiện được. Việc triển khai Kế hoạch phải đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và kết quả thực hiện.

Thúy Hằng/VOV1
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