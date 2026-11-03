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Thứ Ba, 12:41, 03/11/2026

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào tham quan Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng đất tại Nhà Quốc hội

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VOV.VN - Sáng nay (3/11), tại Nhà Quốc hội, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, bà Vandara Siphandone tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân từ ngày 2 đến 5/11/2026.

phu nhan chu tich quoc hoi viet nam va lao tham quan khu trung bay khao co duoi long dat tai nha quoc hoi hinh anh 1
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Nga (phải) cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, bà Vandara Siphandone

Trong không khí đầm ấm và chân thành, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Nga nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân bà Vandara Siphandone thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp thiết thực vào việc củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

phu nhan chu tich quoc hoi viet nam va lao tham quan khu trung bay khao co duoi long dat tai nha quoc hoi hinh anh 2

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bà Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Vandara Siphandone đã tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Bảo tàng Quốc hội Việt Nam có với diện tích trưng bày trên 800m², giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu và 250 hiện vật tiêu biểu như bộ sưu tập Hiến pháp, huy hiệu đại biểu Quốc hội các khóa, con dấu của Ban Thường trực Quốc hội; cờ đỏ sao vàng treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào năm 1945, hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946…

Hai Phu nhân cũng đã tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng đất. Với diện tích 3.700m2 dành cho hai khu trưng bày dưới hai tầng hầm, phía Đông công trình nhà Quốc hội để gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, đặc biệt là di sản Hoàng thành Thăng Long. Hiện Bảo tàng đang lưu giữ, trưng bày 400 di vật và gần 10 di tích khảo cổ. 

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phu nhan chu tich quoc hoi viet nam va lao tham quan khu trung bay khao co duoi long dat tai nha quoc hoi hinh anh 4
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Lê Tuyết/VOV
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